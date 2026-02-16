ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 76,6201 руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 76,6201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,43 коп.

Китайский юань опустился в начале торгов на Московской бирже. Рубль подорожал при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка... На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка... читать дальше

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,33/84,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 200 коп., Cредний курс продажи...

Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже повышением индексов в ожидании известий с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля, которые могут оказать влияние на расстановку сил игроков; сдерживающим покупателей фактором выступает ухудшение... читать дальше

РФ в 2025 году экспортировала белого шоколада на сумму свыше $22 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. Этот показатель стал рекордным после 2017 года, когда экспортная выручка составила $17,5... читать дальше

Индия в январе 2026 года импортировала золота на $12,07 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это достаточно внушительная сумма: в 4,5 раза больше, чем в январе 2025 года, и в 2,9 раза больше, чем в декабре. В числе прочего, пишет... Это достаточно внушительная сумма: в 4,5 раза больше, чем в январе 2025 года, и в 2,9 раза больше, чем в декабре. В числе прочего, пишет... читать дальше

Менеджмент МКПАО "Яндекс" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила интернет-компания. МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения... МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения... читать дальше

Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group в 1-м полугодии 2026 финансового года увеличила прибыль и выручку, в том числе благодаря росту цен на медь. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-декабре повысилась на 28% относительно того же... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-декабре повысилась на 28% относительно того же... читать дальше

МКПАО "Яндекс" в 4-м квартале 2025 года увеличила выручку на 28%, до 436 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в 4-м квартале 2024... Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в 4-м квартале 2024... читать дальше

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 февраля составили по Российской Федерации 5772 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5546,9 млрд руб. На... На... читать дальше

Курс доллара США демонстрирует умеренный подъем в парах с евро и фунтом стерлингов утром во вторник, а также снижение в паре с японской иеной. На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, на котором Федрезерв... На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, на котором Федрезерв... читать дальше

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе 2026 года составил 2,291 млрд кубометров, что на 2% меньше, чем в январе 2025 года, говорится в материалах Государственного таможенного комитета (ГТК). Стоимость экспортированного газа снизилась на 21% -... читать дальше

ЦБ РФ перенес срок внедрения в регулирование новых подходов к оценке риска по кредитам застройщикам на второе полугодие 2027 года, следует из информационного материала ЦБ "Обзор банковского регулирования". Новые подходы позволят точнее учитывать при оценке рисков... Новые подходы позволят точнее учитывать при оценке рисков... читать дальше

Пересмотр амбиций в сфере постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей (EV) принес мировым автопроизводителям убытки в размере не менее $65 млрд в 2025 году, пишет The Financial Times. Эти убытки могут существенно... Эти убытки могут существенно... читать дальше

Правительство РФ рассматривает вопрос о корректировке норм и правил по продаже продуктов питания традиционной розницей и маркетплейсами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратсессии о регулировании платформенной экономики. "Стоит отдельный вопрос,... "Стоит отдельный вопрос,... читать дальше

Рынок акций Японии снижается четвертый день подряд, тогда как австралийский завершил сессию в понедельник ростом. В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной... В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной... читать дальше

Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, активно дорожает. Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник,... Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник,... читать дальше

