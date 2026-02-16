.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 февраля в размере 91,0368 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Доля рублей при оплате экспорта РФ выросла до рекорда
Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2025 года выросла до рекордных 62,1% с 54,0% в ноябре (ранее максимальным был уровень сентября 2025 года - 59,6%), следует...
 
В РФ установят санитарные нормы для готовой еды
В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории "готовая...
 
ЦБ РФ прогнозирует дефицит ликвидности банков в 2026 году в диапазоне 1,9-3 трлн руб.
Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год, теперь ждет его в диапазоне 1,9-3 трлн рублей вместо 2,5-3 трлн рублей ранее, следует из комментария ЦБ. Регулятор оценивает потребность банков в...
 
16 февраля 2026 года 17:54

ЦБ РФ установил курс евро с 17 февраля в размере 91,0368 руб.

 0
16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 91,0368 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 52,07 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 февраля 2026 года 10:08
Рубль дорожает в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань опустился в начале торгов на Московской бирже. Рубль подорожал при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 17 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,33/84,54 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,33/84,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 200 коп., Cредний курс продажи...
.
17 февраля 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась повышением индексов на 0,2%
Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже повышением индексов в ожидании известий с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля, которые могут оказать влияние на расстановку сил игроков; сдерживающим покупателей фактором выступает ухудшение...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:55
Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году выросла на 27% - до рекордных $22 млн
РФ в 2025 году экспортировала белого шоколада на сумму свыше $22 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. Этот показатель стал рекордным после 2017 года, когда экспортная выручка составила $17,5...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:48
Импорт золота в Индию в январе вырос в 4,5 раза в годовом сравнении
Индия в январе 2026 года импортировала золота на $12,07 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это достаточно внушительная сумма: в 4,5 раза больше, чем в январе 2025 года, и в 2,9 раза больше, чем в декабре. В числе прочего, пишет...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:40
Предложение по дивидендам-2025 в 110 руб. на акцию будет вынесено на совет директоров "Яндекса"
Менеджмент МКПАО "Яндекс" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2025 год в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила интернет-компания.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:31
Группа BHP в 1-м финполугодии увеличила выручку на 11%
Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group в 1-м полугодии 2026 финансового года увеличила прибыль и выручку, в том числе благодаря росту цен на медь.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-декабре повысилась на 28% относительно того же...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:23
Рост выручки "Яндекса" в 4-м квартале составил 28%, за 2025 г. - 32%
МКПАО "Яндекс" в 4-м квартале 2025 года увеличила выручку на 28%, до 436 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в 4-м квартале 2024...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:19
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5772 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3512,55 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 февраля составили по Российской Федерации 5772 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5546,9 млрд руб.

На...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:15
Доллар незначительно растет к евро и фунту, снижается к японской иене
Курс доллара США демонстрирует умеренный подъем в парах с евро и фунтом стерлингов утром во вторник, а также снижение в паре с японской иеной.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, на котором Федрезерв...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:09
Экспорт газа из Азербайджана в январе снизился на 2%
Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе 2026 года составил 2,291 млрд кубометров, что на 2% меньше, чем в январе 2025 года, говорится в материалах Государственного таможенного комитета (ГТК). Стоимость экспортированного газа снизилась на 21% -...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 09:01
ЦБ РФ перенес срок вступления в силу новых подходов к резервированию кредитов застройщикам
ЦБ РФ перенес срок внедрения в регулирование новых подходов к оценке риска по кредитам застройщикам на второе полугодие 2027 года, следует из информационного материала ЦБ "Обзор банковского регулирования".

Новые подходы позволят точнее учитывать при оценке рисков...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 08:53
В прошлом году убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики составили $65 млрд
Пересмотр амбиций в сфере постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей (EV) принес мировым автопроизводителям убытки в размере не менее $65 млрд в 2025 году, пишет The Financial Times.

Эти убытки могут существенно...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 08:45
Правительство РФ рассматривает вопрос о корректировки норм по продаже продуктов офлайн- и онлайн-торговлей
Правительство РФ рассматривает вопрос о корректировке норм и правил по продаже продуктов питания традиционной розницей и маркетплейсами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратсессии о регулировании платформенной экономики.

"Стоит отдельный вопрос,...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 08:38
Рынок акций Японии снижается, австралийский фондовый индекс вырос
Рынок акций Японии снижается четвертый день подряд, тогда как австралийский завершил сессию в понедельник ростом.

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 08:34
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, активно дорожает.

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.