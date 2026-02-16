Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5236,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3610,87 млрд руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 февраля составили по Российской Федерации 5236,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4999,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4844,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 февраля составили 3610,87 млрд руб. против 3604,69625 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

