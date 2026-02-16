.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5236,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3610,87 млрд руб.
16 февраля 2026 года 09:12
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5236,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3610,87 млрд руб.
|0
16 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 февраля составили по Российской Федерации 5236,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4999,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5109,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4844,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 февраля составили 3610,87 млрд руб. против 3604,69625 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
16 февраля 2026 года 13:58
Евросоюз во 2-м полугодии 2025 года импортировал из России 1,53 млн тонн удобрений - на 44% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Eurostat. С 1 июля 2025 года ЕС поднял импортные пошлины на удобрения из России (в дополнение к действующей... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:47
АО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,104 млрд рублей, что в 10,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла на 30,6% - до 75,178 млрд... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:39
Январское число договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств в Москве за год выросло примерно на треть, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. "В январе 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 4 309 договоров долевого участия в... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:28
Норвежская Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ на участке Granat вблизи месторождения Gullfaks в Северном море, говорится в пресс-релизе Норвежского офшорного директората (NOD). Предварительная оценка запасов, обнаруженных примерно в 190 километрах к... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:20
Минфин начал проработку возможности сокращения минимальных сроков ведения индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) для получения налоговых льгот, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "У нас было большое совещание с участием всех представителей... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,77 пункта (0,676%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2795,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2795,87 (+0,7%) пункта, минимальное - 2785,87... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:11
Европейские фондовые индексы повышаются в понедельник. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:34 мск поднялся на 0,41% - до 620,24 пункта. Британский индикатор FTSE 100 по состоянию на 12:47 мск прибавляет 0,18%,... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 78,4438 руб.
Максимальное значение за месяц (с 17 января по 16 февраля) - 78,4438 руб. за доллар, минимальное значение - 76,24 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,12 руб. Это автоматическое сообщение.
.16 февраля 2026 года 13:04
Экономика Швейцарии в 4-м квартале 2025 года выросла на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительной оценке Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Рост сектора услуг в октябре-декабре был слабым, а промышленный сектор... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 16 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,65/94,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,65/94,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал на 9...
.16 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 16 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,44/82,24 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,44/82,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.16 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 16 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,2/78,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,2/78,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.16 февраля 2026 года 12:56
Импорт Южной Кореи подсолнечного масла из РФ в январе сократился на 3,3%, в стоимостном выражении вырос на четверть
Южная Корея в январе этого года импортировала из РФ 23,5 тонны подсолнечного масла, что на 3,3% меньше, чем в январе 2025 года (24,3 тонны), сообщает таможня республики. Но его стоимость выросла на четверть - до $39 тыс. с $31 тыс. годом ранее. В 2025 году РФ поставила... читать дальше
.16 февраля 2026 года 12:44
Автоконцерн Volkswagen (VW) планирует сократить расходы по всем брендам на 20% к концу 2028 года, сообщил немецкий деловой журнал Manager Magazin. Гендиректор VW Оливер Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц представили масштабный план экономии на расходах в... читать дальше
.16 февраля 2026 года 12:36
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение расширить доступ к своему постоянному механизму предоставления ликвидности центробанкам, стремясь усилить международную роль евро. Регулятор должен быть готовым к усилению глобальной волатильности, учитывая геополитическую... читать дальше
.16 февраля 2026 года 12:28
Иностранные инвесторы в 2025 году вложили в экономику Белоруссии (кроме банков) $7,6 млрд против $6,9 млрд в 2024 году, сообщается в материалах Белстата. Таким образом, иностранные инвестиции в прошлом году выросли на 10,1%. Приток прямых иностранных инвестиций возрос... читать дальше
