НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 77,1944 руб., евро - 91,5575 руб.
.
14 февраля 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 77,1944 руб., евро - 91,5575 руб.
14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 77,1944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,5575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,38 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
.
15 февраля 2026 года 17:26
Градостроительный комплекс Москвы: сервис "Калькулятор реализации мероприятий" стал доступен для столичных объектов капстроительства
С начала 2025 года расширили функционал сервиса "Калькулятор реализации мероприятий" (КРМ). Теперь он поможет составлять планы мероприятий для возведения объектов капитального строительства (ОКС), многоквартирных домов и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщил... читать дальше
.15 февраля 2026 года 15:50
Более 280 детских и спортивных площадок оборудовали во дворах московских новостроек по программе реновации
По итогам 2025 года во дворах новостроек в рамках реализации программы реновации появилось более 280 объектов досуговой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Программа реновации... читать дальше
.15 февраля 2026 года 13:54
В России впервые разработали ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). О разработке в России ГОСТов для виртуальной и дополненной реальности "Известиям" сообщили в пресс-службе АНО "Платформа НТИ", курирующей стандартизацию в сфере IT. Росстандарт и... читать дальше
.15 февраля 2026 года 11:48
В Москве до 2028 года построят более 280 км дорог; в этом году - возведут и реконструируют пять горвокзалов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по модернизации улично-дорожной сети города на ближайшие несколько лет. "До 2028-го (года) рассчитываем построить ещё 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов", - написал Собянин в своем канале в мессенджере... читать дальше
.15 февраля 2026 года 10:12
Торгово-складской комплекс площадью свыше 18 тысяч квадратных метров появится на западе столицы в районе Солнцево. Здание расположится рядом с развязкой Боровского шоссе и МКАД. Фасад облицуют металлическими кассетами и сэндвич-панелями белого, черного и серого цветов, с... читать дальше
.15 февраля 2026 года 09:28
Мэр Москвы: столичные городские службы внедряют отечественные разработки и развивают свои производства
Городские службы Москвы разрабатывают собственные производства в сферах энергоснабжения, канализационных систем, внедряют их в работу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Так оптимизируются эксплуатационные затраты и сроки выполнения задач, при этом качество работ, наоборот,... читать дальше
.15 февраля 2026 года 09:01
.14 февраля 2026 года 18:01
Более 400 москвичей переселяются в новостройку на улице Демьяна Бедного, возведенную по программе реновации
Предложения равнозначного жилья по программе реновации в доме на улице Демьяна Бедного получили 430 жителей двух старых пятиэтажек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Город предложил равнозначные... читать дальше
.14 февраля 2026 года 17:19
Выручка ПАО "Уралкалий" по МСФО в 2025 году выросла на 10,5%, до 463,314 млрд рублей по сравнению с 429,430 млрд рублей в 2024 году, говорится в отчете компании. Валовая прибыль увеличилась на 35% и составила 178,329 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 3,9 раза, до... читать дальше
.14 февраля 2026 года 16:35
Строительство 34 станций, 3 депо и 83 км линий московского метро планируется до конца 2032 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего в планах до конца 2032-го - строительство порядка 83 км линий, 34 станций и 3 новых электродепо Московского метрополитена", - написал мэр в... читать дальше
.14 февраля 2026 года 15:57
На национальном туристическом портале "Путешествуем.рф" появились 4 новых автомобильных маршрута; всего представлено 125 направлений
На национальном туристическом портале "Путешествуем.рф" появились 4 новых автомобильных маршрута - 3 региональных и 1 межрегиональный - по Нижегородской и Свердловской областям, Поволжью и Еврейской автономной области. "Наш президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что... читать дальше
.14 февраля 2026 года 15:03
Президент Таджикистана и глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций обсудили реализацию в стране энергетических проектов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзоу Цзяи высоко оценил текущий уровень взаимодействия и вклад Банка в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития страны, выразив... читать дальше
.14 февраля 2026 года 14:27
Задачи по обеспечению высоких темпов экономического роста в отраслях и регионах Узбекистана рассмотрены на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщили в субботу узбекские СМИ. "Затронув показатели, установленные на 2026 год, президент подчеркнул, что... читать дальше
.14 февраля 2026 года 13:08
Казахстан и Россия продолжают процесс согласования проектов соглашений о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по атомной энергии Казахстана. "В целях реализации проекта строительства АЭС по российским технологиям разработаны... читать дальше
.14 февраля 2026 года 12:11
Правительство в 2026 году выделит Росморречфлоту 5,8 млрд рублей на локализацию последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе
Правительство РФ в 2026 году выделит Федеральному агентству морского и речного транспорта дополнительные средства на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте правительства. Согласно распоряжению, в 2026 году Росморречфлоту из резервного... читать дальше
.14 февраля 2026 года 11:48
Потребительская активность в РФ в январе замедлялась, инфляционные ожидания населения не росли, что сохраняет "значительный потенциал" для дальнейшего снижения ключевой ставки, считают в Минэкономразвития РФ. "Решение Банка России оцениваем позитивно. При этом важно... читать дальше
.
.