ЦБ РФ установил курс евро с 14 февраля в размере 91,5575 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,5575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,38 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53343,862 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 64,787 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,67 коп. и составил 11,1411 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,175 руб. Было заключено 72456 сделок. Объем торгов составил 95640,33... Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,175 руб. Было заключено 72456 сделок. Объем торгов составил 95640,33...

.

Российский рынок акций завершил торги в плюсе после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП. В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский... В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Россия с августа 2025 года по январь 2026 года экспортировала порядка 700 тыс. тонн сахара, экспортный потенциал сезона (август 2025-июль 2026 гг.) оценивается в более 1 млн тонн, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу... Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу... читать дальше

.

Оценивать изменение структуры расчетов из-за отмены льгот по НДС на обслуживание банковских карт, процессинг и эквайринг пока рано, но ЦБ РФ будет это отслеживать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Говорить про возможный эффект от... "Говорить про возможный эффект от... читать дальше

.

Объем похищенных мошенниками средств по итогам 2025 года составил 29,3 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд руб.), говорится в обзоре ЦБ РФ. Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть (31,2%), до 1,6 тыс. транзакций, после 1,2 тыс. в... читать дальше

.

Интерес российских аграриев к выращиванию масличных культур, который проявился в последние годы, может привести к тому, что посевные площади под ними в этом году достигнут нового рекордного показателя, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "В... "В... читать дальше

.

Экспортная выручка нефтяных компаний сократилась, но это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она напомнила, что в прошлом году предложение нефти росло... Она напомнила, что в прошлом году предложение нефти росло... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,91 коп. и составил 11,1268 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0065 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 28105 сделок. Объем торгов составил 65057,63... Минимальный курс юаня составил 11,0065 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 28105 сделок. Объем торгов составил 65057,63...

.

ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12516,37 (-85,08) руб./грамм; на серебро - 207,27 (-6,4) руб./грамм; на платину - 5234,23 (-126,13) руб./грамм; на палладий - 4209,23 (-168,4) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 77,1944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,5575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 18 февраля шестую неделю подряд останется нулевой, сообщает Минсельхоз. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также будут нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время. Эти ставки будут действовать по 24 февраля... Эти ставки будут действовать по 24 февраля... читать дальше

.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading... читать дальше

.

Пик инфляционного давления пройден в январе, ЦБ надеется, что и пик инфляционных ожиданий тоже, но для него важна скорость их снижения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если... "Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если... читать дальше

.