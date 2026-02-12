ЦБ РФ установил курс евро с 13 февраля в размере 91,7113 руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 91,7113 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,37 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53408,649 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,716 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,33 коп. и составил 11,1578 руб. Минимальный курс юаня составил 11,14 руб., максимальный - 11,1855 руб. Было заключено 88414 сделок. Объем торгов составил 121507,74... Минимальный курс юаня составил 11,14 руб., максимальный - 11,1855 руб. Было заключено 88414 сделок. Объем торгов составил 121507,74...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом индексов. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижаем после роста накануне вслед за мировыми сырьевыми площадками, а также на фоне корпоративных новостей и надежд на... Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижаем после роста накануне вслед за мировыми сырьевыми площадками, а также на фоне корпоративных новостей и надежд на... читать дальше

Национальный банк Грузии (НБГ) планирует инвестировать часть международных резервных активов в долговые инструменты на финансовом рынке Китая, заявила президент НБГ Натия Турнава. "Национальный банк Грузии вошел в небольшой список центральных банков, которым разрешено... "Национальный банк Грузии вошел в небольшой список центральных банков, которым разрешено... читать дальше

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе сократились на 8,4% относительно предыдущего месяца - до 3,91 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимума с сентября 2024 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Падение стало самым существенным почти... читать дальше

Российский автопроизводитель Aurus проводит на заводе в Елабуге (Татарстан) работы по модернизации производства, после завершения которых выпуск автомобилей возобновится, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в четверг. "В настоящий момент на производственной... "В настоящий момент на производственной... читать дальше

Правительство РФ поддержало депутатский законопроект об обязательной передаче данных об исполнительных производствах в бюро кредитных историй (БКИ), но предложило конкретизировать перечень передаваемых данных. Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (№1045978-8)... читать дальше

Канадская Bombardier поставила клиентам 157 самолетов в 2025 году - на 11 единиц больше, чем годом ранее, и рассчитывает на дальнейший рост в 2026 году. Как говорится в сообщении компании, ее выручка в минувшем году увеличилась на 10%, до $9,55 млрд. Годовая чистая... Как говорится в сообщении компании, ее выручка в минувшем году увеличилась на 10%, до $9,55 млрд. Годовая чистая... читать дальше

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, рассчитывает увеличить выручку к 2029 финансовому году до $98 млрд, говорится в ее сообщении, опубликованном к мероприятию для инвесторов в четверг. Такая цель предполагает... Такая цель предполагает... читать дальше

Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов после снижения по итогам волатильной сессии среды. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск повысился на 0,43%, до 50336,68 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,17% - до 6953,42... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск повысился на 0,43%, до 50336,68 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,17% - до 6953,42... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,54 коп. и составил 11,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1365 руб., максимальный - 11,184 руб. Было заключено 28494 сделки. Объем торгов составил 54150,1... Минимальный курс юаня составил 11,1365 руб., максимальный - 11,184 руб. Было заключено 28494 сделки. Объем торгов составил 54150,1...

Россияне сейчас платят около $15 млрд комиссий криптобиржам, которые работают за рубежом или в серой зоне внутри страны, Мосбиржа рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации данного рынка в РФ, заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей... читать дальше

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2025 году составило $41,4 млрд (2% ВВП), что на 33,9% меньше по сравнению с 2024 годом, когда оно равнялось $62,6 млрд (3% ВВП). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте... читать дальше

Многие участники эксперимента (ЭПР) по трансграничным расчетам криптовалютой не были готовы инвестировать столько, чтобы обеспечить все его требования, либо просто не могли этого сделать, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Ранее в РФ существовал запрет на... Ранее в РФ существовал запрет на... читать дальше

Россия и Армения проведут оценку технических и финансовых условий восстановления двух железнодорожных участков для последующей их стыковки с железными дорогами Азербайджана и Турции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В соответствии с обращением... "В соответствии с обращением... читать дальше

Совокупный внешний долг РФ в 2025 году увеличился на $30,0 млрд, или на 10,4%, до $319,8 млрд с $289,8 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой... Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой... читать дальше

