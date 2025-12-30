.
.
.
.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам года на уровне 2,6% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24". Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в...
 
За нелегальный майнинг криптовалюты грозит лишение свободы
Минюст России предложил наказывать за нелегальный майнинг криптовалюты штрафом до 1,5 млн рублей либо двумя годами принудительных работ, а при получении особо крупного дохода или в составе организованной группы - лишением свободы до 5...
 
30 декабря 2025 года 09:05

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5022,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3640,07 млрд руб.

 0
30 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 декабря составили по Российской Федерации 5022,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4764,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5289,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4999,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 декабря составили 3640,07 млрд руб. против 3402,0649399999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
.
.
.
.
30 декабря 2025 года 10:54
Во 2-м полугодии число подсанкционных российских лиц выросло на 1 тыс.
Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за 2-е полугодие выросло на 1 тыс., за весь 2025 год - на 2,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 28 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии,...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -50,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -50,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
30 декабря 2025 года 10:40
США разрешили Samsung и SK Hynix поставлять оборудование для производства чипов в КНР
США предоставили южнокорейским Samsung Electronics и SK Hynix годовые лицензии на поставку оборудования для производства чипов на их предприятия в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников агентства сказал, что Вашингтон ввел...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 30 декабря растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,63 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,66 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,54 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 10:20
Аэропорт "Домодедово" в начале 2026 г. будет выставлен на открытый аукцион
Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт "Домодедово" будет выставлен на открытый аукцион в начале следующего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы много работы проделали по этому активу. В следующем году, буквально, я думаю, что в...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 10:12
Рубль снижается в начале торгов в последний рабочий день года
Китайский юань растет в наале торгов на Московской бирже. Рубль опускается перед длительными новогодними каникулами и на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершившегося в понедельник налогового периода декабря.

По итогам...
.
30 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 30 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,57/85,82 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,57/85,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 261 коп., Cредний курс продажи...
.
30 декабря 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на 0,5%
Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг урегулирования украинского конфликта; к вечеру возможны продажи акций игроками перед длительными январскими...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:58
Правительство РФ на 400 тыс. т увеличило квоту на экспорт лома черных металлов в 2026 г.
Объем квоты на экспорт лома и отходов черных металлов в 2026 году составит 2,2 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства России.

По сравнению с предыдущим решением, принятым в августе 2025 года, квота увеличится на 400 тыс. тонн. Это "позволит участникам отрасли...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:50
Глава Минфина: дефицит федерального бюджета РФ по итогам года будет в рамках плановых 2,6% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24".

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей,...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:43
Декабрьский индекс PMI сферы услуг РФ подрос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре - S&P Global
В декабре индекс PMI сферы услуг России составил 52,3 пункта, чуть поднявшись с 52,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global. Декабрьские темпы роста активности в секторе оказались самыми быстрыми с января. Респонденты отмечали рост новых заказов и улучшение клиентского...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:35
Доллар стабилен к основным мировым валютам
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, японской иеной и фунтом стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:28
Правительство РФ утвердило строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ
Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита, в частности, в московском регионе и на Юге РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Для покрытия...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:18
Правительство РФ ввело на 2026 г. квоты на вывоз ряда сельхозкультур из Приморья, Калининградской и Амурской областей
Правительство РФ ввело региональные беспошлинные квоты на экспорт ряда сельхозкультур из Приморского края, Калининградской и Амурской областей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2025 года и размещено на...    читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:10
Азиатские фондовые индикаторы в основном минусуют сегодня
Азиатские фондовые индексы в основном снижаются сегодня в ходе торгов вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг...    читать дальше
.
.
.