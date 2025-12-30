Потребность в ИИ-кадрах растет быстрее самого ИИ-рынка

30 декабря. FINMARKET.RU - Потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 г. увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. За год на российских рекрутинговых платформах было опубликовано почти 200 тыс. вакансий для специалистов, работающих с технологиями ИИ, а в 2024 г. их было около 170 тыс. Такие выводы делают аналитики агентства J'son Partners Consulting. К ИИ-кадрам компания относит инженеров, разработчиков, системных архитекторов и аналитиков и иных инженерно-научных и прикладных специалистов, которые создают и интегрируют решения на основе искусственного интеллекта.

Число таких вакансий растет в среднем на 5 п. п.быстрее, чем количество специалистов с нужными компетенциями, пишут "Ведомости" . По примерным оценкам J'son Partners Consulting, сейчас в России 100-120 тыс. ИИ-кадров (+15% к 2024 г., следует из аналитики компании), из которых обучением моделей занимается около 1000-3000 ML-инженеров (Machine Learning), остальное приходится на data science (специалистов по данным).

Согласно исследованию, проведенному hh.ru и Skillaz, с 2022 г.на таких специалистов увеличился в 2 раза (абсолютные цифры не приводятся).

Как говорится в исследовании J'son Partners Consulting, несмотря на запуск большого количества образовательных программ в области ИИ, в России сохраняются предпосылки к увеличению разрыва между количеством обучаемых и требуемых на рынке ИИ-кадров в перспективе 2-3 лет. В целом в IT-отрасли за 9 месяцев 2025 г. количество специалистов превысило 1,15 млн человек, говорил "Ведомостям" 25 декабря вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на результаты мониторинга IT-отрасли АНО "Цифровая экономика".

Директор института ИИ МФТИ Азамат Жилоков подтверждает, что потребность в ИИ-кадрах действительно растет быстрее самого ИИ-рынка. По его словам, спрос на кадры увеличивается из-за расширения применения ИИ в традиционных отраслях.

Основным препятствием обучению основам ИИ является нехватка преподавателей и их перегруженность. По мнению заместителя гендиректора J'son & Partners Consulting Максима Столповского, самым эффективным способом борьбы с нехваткой преподавателей могло бы стать привлечение "играющих тренеров" из отраслей.