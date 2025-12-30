.

Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за 2-е полугодие выросло на 1 тыс., за весь 2025 год - на 2,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance. По состоянию на 28 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии,... читать дальше

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -50,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...

США предоставили южнокорейским Samsung Electronics и SK Hynix годовые лицензии на поставку оборудования для производства чипов на их предприятия в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Один из собеседников агентства сказал, что Вашингтон ввел... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,63 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,66 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,54 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт "Домодедово" будет выставлен на открытый аукцион в начале следующего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы много работы проделали по этому активу. В следующем году, буквально, я думаю, что в... читать дальше

Китайский юань растет в наале торгов на Московской бирже. Рубль опускается перед длительными новогодними каникулами и на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. По итогам...

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,57/85,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 261 коп., Cредний курс продажи...

Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг урегулирования украинского конфликта; к вечеру возможны продажи акций игроками перед длительными январскими... читать дальше

Объем квоты на экспорт лома и отходов черных металлов в 2026 году составит 2,2 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства России. По сравнению с предыдущим решением, принятым в августе 2025 года, квота увеличится на 400 тыс. тонн. Это "позволит участникам отрасли... читать дальше

Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24". Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей,... читать дальше

В декабре индекс PMI сферы услуг России составил 52,3 пункта, чуть поднявшись с 52,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global. Декабрьские темпы роста активности в секторе оказались самыми быстрыми с января. Респонденты отмечали рост новых заказов и улучшение клиентского... читать дальше

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, японской иеной и фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита, в частности, в московском регионе и на Юге РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. Для покрытия... читать дальше

Правительство РФ ввело региональные беспошлинные квоты на экспорт ряда сельхозкультур из Приморского края, Калининградской и Амурской областей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2025 года и размещено на... читать дальше

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются сегодня в ходе торгов вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг... читать дальше

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 декабря составили по Российской Федерации 5022,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4764,5 млрд руб. На... читать дальше

