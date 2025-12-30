30 декабря. FINMARKET.RU - Дорогие наши читатели и уважаемые коллеги по финансово-журналистскому творчеству!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть в наступающем 2026 году новостные ленты будут богаты позитивными для вас новостями, цифры - уверенно расти только в положительную сторону, а финансовая аналитика - точно попадать в цель. Желаем взвешенных решений, устойчивых стратегий и новостей, которые помогают принимать правильные инвестиционные решения.

Пусть Новый год будет годом роста, стабильности и доверия!

Ваш "Финмаркет".