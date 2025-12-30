.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
30 декабря 2025 года 19:09
С Новым годом и Рождеством!
|0
EPA/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - Дорогие наши читатели и уважаемые коллеги по финансово-журналистскому творчеству! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в наступающем 2026 году новостные ленты будут богаты позитивными для вас новостями, цифры - уверенно расти только в положительную сторону, а финансовая аналитика - точно попадать в цель. Желаем взвешенных решений, устойчивых стратегий и новостей, которые помогают принимать правильные инвестиционные решения. Пусть Новый год будет годом роста, стабильности и доверия! Ваш "Финмаркет".
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.