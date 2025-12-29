.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
Покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое
Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, с исследованием которых ознакомились "Известия". Материал опубликован в последнем номере журнала ВНИИ труда...
 
Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты...
 
29 декабря 2025 года 10:47

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3032,8 млрд руб.

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3032,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3410,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
НОВОСТИ
29 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0474 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...
29 декабря 2025 года 17:53
Инвестпрограмма "РЖД" на 2026 г. будет на 20% ниже утвержденного объема на 2025 г.
Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания.

Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:42
Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" поменяется в начале 2026 года
Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года.

Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
29 декабря 2025 года 17:33
Литва продлила на год запрет на транзит ряда товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию
Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина.

Материал BNS...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 77,4466 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
29 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 91,4775 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
29 декабря 2025 года 17:20
Размер транспортной субсидии для экспортеров ННЭ в 2026 г. будет ограничен 11% от стоимости продукции или 200 млн руб.
Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:09
Axis требует от Гвинеи $28,9 млрд за отзыв лицензии на добычу бокситов
Axis International требует от правительства Гвинеи компенсации в размере не менее $28,9 млрд в связи с отзывом лицензии на эксплуатацию бокситового рудника в этой стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Базирующаяся в ОАЭ Axis направила...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:07
ВТБ разместил 9,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1115 на 9,5 млрд рублей
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1115 на 9 млрд 485,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
29 декабря 2025 года 17:00
Нефтегазовые компании в 2025 г. впервые воздержались от разведочного бурения в британских водах
Ни одной разведочной скважины не было пробурено в британских водах в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Wood Mackenzie.

Это случилось впервые с тех пор, как здесь нашли нефть и газ в 1960-х годах.

"Бурение находится на историческом минимуме",...    читать дальше
29 декабря 2025 года 16:49
Объем реализации в ИКТ-отрасли за 9 месяцев вырос на 13,8%
Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ вырос на 13,8% - до 6,3 трлн рублей. Таковы данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно его результатам, во всех сегментах сектора ИКТ (ИТ-отрасль,...    читать дальше
29 декабря 2025 года 16:40
"Ястребы" на заседании ЦБ в декабре пеняли на риски бюджета, "голуби" считали шаг меньше 100 б.п. неэффективным
Сторонники сохранения ключевой ставки на уровне 16,5% на заседании совета директоров Банка России в декабре говорили о недостаточной предсказуемости со стороны бюджета, который в текущей конфигурации в 2026 году должен выступить дезинфляционным фактором, но уверенности в...    читать дальше
29 декабря 2025 года 16:27
Инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6% - ЦБ РФ
Оперативные данные по инфляции в РФ по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров ЦБ РФ.

Его участники обсудили низкие недельные данные по...    читать дальше
29 декабря 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 29 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,39 пункта (1,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2818,91 (+2,32%) пункта,...    читать дальше
29 декабря 2025 года 16:10
Банк России фиксирует ускорение роста экономики РФ в 4-м квартале
Банк России на основе оперативных данных фиксирует ускорение роста экономики РФ в IV квартале 2025 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ.

"При этом ситуация по отраслям оставалась неоднородной. В некоторых...    читать дальше
