Законы о детях предлагают собрать в единый кодекс
Сергей Карпухин/ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - В России могут разработать Кодекс детства, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к необходимым детям услугам, подчеркнул депутат. Сейчас нормативные акты рассредоточены по 18 министерствам и ведомствам, уточнил Румянцев. Например, за детское питание отвечает Минсельхоз, а за детскую одежду - Минпромторг. По словам парламентария, Кодекс детства мог бы стать связующим звеном между Конституцией и ведомственными документами, а также урегулировать на законодательном уровне дискуссионные темы, в частности вопрос о правах плода. По словам Румянцева, идея создания Кодекса детства не раз обсуждалась с Верховным судом и получила поддержку юридического сообщества. Об инициативе известно и президенту, который рассматривает развитие государственной системы помощи семьям и детям как одну из ключевых национальных задач, подчеркнул депутат. По его словам, в ближайшее время проект может быть вновь вынесен на рассмотрение Госдумы. Для внедрения кодекса необходимо создать отдельный координирующий орган, который будет заниматься постоянным мониторингом законодательства в сфере детства и оперативно вносить в него изменения, добавил парламентарий. Разработку электронной базы законодательства в сфере детства Румянцев предложил поручить "Сберу", который уже имеет опыт создания цифровых помощников для "Госуслуг".
Опубликовано Финмаркет
