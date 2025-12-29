29 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
29 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
29 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,43 коп. и составил 11,0474 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9835 руб., максимальный - 11,116 руб. Было заключено 20316 сделок. Объем торгов составил 46284,9...
29 декабря 2025 года 17:53
Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 г. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания.
Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок...
29 декабря 2025 года 17:42
Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года.
Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, опубликовано на сайте регулятора. Оно вступает в силу с 1...
29 декабря 2025 года 17:38
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11157,03 (-35,4) руб./грамм; на серебро - 179,73 (+5,53) руб./грамм; на платину - 5497,84 (-17,44) руб./грамм; на палладий - 4574,06 (-14,52) руб./грамм.
29 декабря 2025 года 17:33
Правительство Литвы продлило ещё на один год временный запрет на сухопутную перевозку через территорию страны ряда товаров двойного назначения, которые могут предназначаться для России и Белоруссии, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение кабмина.
Материал BNS...
29 декабря 2025 года 17:27
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп.
29 декабря 2025 года 17:27
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп.
29 декабря 2025 года 17:20
Минпромторг РФ анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Как сообщила пресс-служба министерства, в 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный...
29 декабря 2025 года 17:09
Axis International требует от правительства Гвинеи компенсации в размере не менее $28,9 млрд в связи с отзывом лицензии на эксплуатацию бокситового рудника в этой стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Базирующаяся в ОАЭ Axis направила...
29 декабря 2025 года 17:07
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1115 на 9 млрд 485,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк...
29 декабря 2025 года 17:00
Ни одной разведочной скважины не было пробурено в британских водах в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Wood Mackenzie.
Это случилось впервые с тех пор, как здесь нашли нефть и газ в 1960-х годах.
"Бурение находится на историческом минимуме",...
29 декабря 2025 года 16:49
Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ вырос на 13,8% - до 6,3 трлн рублей. Таковы данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Согласно его результатам, во всех сегментах сектора ИКТ (ИТ-отрасль,...
29 декабря 2025 года 16:40
Сторонники сохранения ключевой ставки на уровне 16,5% на заседании совета директоров Банка России в декабре говорили о недостаточной предсказуемости со стороны бюджета, который в текущей конфигурации в 2026 году должен выступить дезинфляционным фактором, но уверенности в...
29 декабря 2025 года 16:27
Оперативные данные по инфляции в РФ по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров ЦБ РФ.
Его участники обсудили низкие недельные данные по...
29 декабря 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,39 пункта (1,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2818,91 (+2,32%) пункта,...
29 декабря 2025 года 16:10
Банк России на основе оперативных данных фиксирует ускорение роста экономики РФ в IV квартале 2025 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ.
"При этом ситуация по отраслям оставалась неоднородной. В некоторых...
