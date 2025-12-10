.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
Экономическая активность в РФ в начале IV квартала оживилась, в октябре было ускорение, в ноябре более сдержанная картина, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "В начале IV...
 
Экономия потребителей привела к сокращению площадей продуктовых магазинов
Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов, пишет "Коммерсантъ". В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том...
 
Инвесторы проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций
Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций, пишет "Крммерсантъ". По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд рублей, это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине...
 
10 декабря 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
10 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Изменение потребительских цен в США февраль 2025
18:00 Процентная ставка Банка Канады март 2025
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
22:00 Процентная ставка ФРС март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 декабря выросла на 0,57% и составила 52177,613 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52177,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,687 млрд руб., или на...
.
10 декабря 2025 года 19:25
Цены на бензин в РФ со 2 по 8 декабря снизились на 0,18%
Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,18% после сокращения на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0081 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 11,0081 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9125 руб., максимальный - 11,187 руб. Было заключено 109233 сделки. Объем торгов составил 140612,54...
.
10 декабря 2025 года 19:12
Уровень бедности в РФ в 3-м квартале снизился до 6,5%
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2025 года уменьшилась до 9,4 млн человек с 11,8 млн человек в 3-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). То есть уровень бедности снизился до 6,5% с 8%. "В III...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 19:09
Цены на бензин в РФ в ноябре снизились на 0,85%
Потребительские цены на бензин в России в ноябре 2025 года впервые за долгое время перешли к снижению, сократившись относительно предыдущего месяца на 0,85% после увеличения на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщила...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 19:05
Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05%
Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС снизился на 0,8%
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в ожидании новостей после утреннего роста на надеждах прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля.

В...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:51
Запасы нефти в США снизились на 1,81 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:45
Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 17 января
Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 году лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:24
Американские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо повышаются на торгах в среду, Nasdaq Composite снижается.

Трейдеры ждут завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск, а в 22:30 мск стартует пресс-конференция...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:12
Оценка сбора пшеницы в России в 2025 году может увеличиться до 89 млн тонн
Оценка сбора пшеницы в России в 2025 году может увеличиться до 89 млн тонн, прогнозирует директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"По сбору пшеницы наша текущая оценка - 88,5 млн тонн, но есть вероятность, что он будет 89 млн тонн", - заявил...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9709 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 10,9709 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9095 руб., максимальный - 11,0565 руб. Было заключено 16666 сделок. Объем торгов составил 33004,37...
.
10 декабря 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10514,04 (+171,38) руб./грамм; на серебро - 146,84 (+2,69) руб./грамм; на платину - 4132,48 (+57,89) руб./грамм; на палладий - 3691,68 (+36,9) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
10 декабря 2025 года 17:47
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 77,8998 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 77,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,14 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 декабря 2025 года 17:47
ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 91,3806 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 91,3806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 195,39 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 декабря 2025 года 17:44
Объемы добычи нефти и газа на Урале в сентябре-октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области
Объемы добычи нефти и природного газа на Урале в сентябре - октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика".

"Крупнейшие холдинги загружали мощности в рамках...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.