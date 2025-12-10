10 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
10 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|февраль 2025
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|март 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2025
10 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52177,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,687 млрд руб., или на...
10 декабря 2025 года 19:25
Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,18% после сокращения на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с...
10 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 11,0081 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9125 руб., максимальный - 11,187 руб. Было заключено 109233 сделки. Объем торгов составил 140612,54...
10 декабря 2025 года 19:12
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2025 года уменьшилась до 9,4 млн человек с 11,8 млн человек в 3-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). То есть уровень бедности снизился до 6,5% с 8%. "В III...
10 декабря 2025 года 19:09
Потребительские цены на бензин в России в ноябре 2025 года впервые за долгое время перешли к снижению, сократившись относительно предыдущего месяца на 0,85% после увеличения на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщила...
10 декабря 2025 года 19:05
Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на...
10 декабря 2025 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в ожидании новостей после утреннего роста на надеждах прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля.
В...
10 декабря 2025 года 18:51
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading...
10 декабря 2025 года 18:45
Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 году лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными...
10 декабря 2025 года 18:24
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо повышаются на торгах в среду, Nasdaq Composite снижается.
Трейдеры ждут завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск, а в 22:30 мск стартует пресс-конференция...
10 декабря 2025 года 18:12
Оценка сбора пшеницы в России в 2025 году может увеличиться до 89 млн тонн, прогнозирует директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"По сбору пшеницы наша текущая оценка - 88,5 млн тонн, но есть вероятность, что он будет 89 млн тонн", - заявил...
10 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 10,9709 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9095 руб., максимальный - 11,0565 руб. Было заключено 16666 сделок. Объем торгов составил 33004,37...
10 декабря 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10514,04 (+171,38) руб./грамм; на серебро - 146,84 (+2,69) руб./грамм; на платину - 4132,48 (+57,89) руб./грамм; на палладий - 3691,68 (+36,9) руб./грамм.
Это автоматическое...
10 декабря 2025 года 17:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 77,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,14 коп.
Это автоматическое сообщение.
10 декабря 2025 года 17:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 91,3806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 195,39 коп.
Это автоматическое сообщение.
10 декабря 2025 года 17:44
Объемы добычи нефти и природного газа на Урале в сентябре - октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика".
"Крупнейшие холдинги загружали мощности в рамках...
