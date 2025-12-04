.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8154 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в октябре составил 1,6%, за январь-октябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в октябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,6% в годовом сравнении после повышения на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на 0,5% в феврале и на...
 
ЦБ не видит риска спада в экономике РФ
Банк России не видит рисков спада в экономике РФ, в целом она показывает хорошие темпы роста, хотя ситуация и различается по отдельным отраслям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. "Многие нам говорят:...
 
Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2025-2026 гг. до 2,5% и 2,4% соответственно
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,4%, говорится в декабрьском обзоре Global Economic Outlook (GEO). Как ожидается, в 2026 году темпы роста рост...
 
04 декабря 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8154 руб.

 0  
4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6925 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 103315 сделок. Объем торгов составил 136611,77 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,709 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 декабря выросла на 1,23% и составила 51207,940 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51207,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 624,159 млрд руб., или на...
.
04 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8154 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6925 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 103315 сделок. Объем торгов составил 136611,77...
.
04 декабря 2025 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,2-1,5%
Российский рынок акций завершил торги ростом в рамках коррекции после снижения накануне на итогах встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования. Фактором поддержки выступили данные Росстата о...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 18:49
Объем размещений выпусков цифровых финансовых активов по итогам года превысит 1 трлн руб.
Количество размещений выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) за девять месяцев 2025 года выросло на 33%, до 1321 шт., объем размещений увеличился более чем в 1,6 раза, до 972 млрд руб., сообщил заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Виталий...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 18:42
Минфин США продлил до 29 апреля 2026 года возможность работы зарубежных АЗС "ЛУКОЙЛа"
Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 апреля 2026 года, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 14 ноября OFAC выдал лицензию для работы АЗС сроком до 13 декабря текущего...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 18:35
В январе Саудовская Аравия снизит цену на основной сорт нефти для Азии
Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть для азиатских покупателей, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет на $0,4 за баррель. Он будет стоить на $0,6 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, -...
.
04 декабря 2025 года 18:27
Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, считает Путин
Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, заявил в интервью телеканалу India Today президент РФ Владимир Путин. "Нет необходимости с этим торопиться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Путина, "если не торопиться, это...
.
04 декабря 2025 года 18:19
Американские фондовые индексы перешли к снижению
Американские фондовые индексы растеряли рост, достигнутый в первые минуты торгов, и перешли к умеренному снижению.

Инвесторы оценивают новости компаний, статданные, а также перспективы снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 18:14
Goldman Sachs прогнозирует, что цена меди недолго будет держаться выше $11 тыс. за тонну
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что цена меди недолго будет держаться выше $11 тыс. за тонну, учитывая достаточный объем металла для удовлетворения глобального спроса.

Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд накануне, поднявшись до...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,837 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,76 коп. и составил 10,837 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,69 руб., максимальный - 10,8745 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 37139,19...
.
04 декабря 2025 года 17:45
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10419,09 (-144,46) руб./грамм; на серебро - 144,43 (+0,47) руб./грамм; на платину - 4073,3 (-29,56) руб./грамм; на палладий - 3590,74 (-55,97) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
04 декабря 2025 года 17:42
ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 89,9011 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 89,9011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 декабря 2025 года 17:42
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 76,9708 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 76,9708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,48 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 декабря 2025 года 17:32
На новогодние каникулы авиабилеты по России подорожали в 1,7 раза
Стоимость авиабилетов по России с вылетом 1 января выросла на 71%, или в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на большинстве популярных туристических направлений перелеты обойдутся дороже в 1,5-3 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 17:15
Россия увеличила экспорт зернопродуктов в Китай в текущем году на 20%
РФ к настоящему времени отгрузила в Китай 4,8 млн тонн зерновой продукции, что на 20% больше, чем годом ранее (4 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Согласно сообщению, сейчас РФ имеет право на поставки в Китай 24 видов зерновой...    читать дальше
.
04 декабря 2025 года 17:08
В 2025 году ввод отелей в Петербурге вырос в 3,2 раза
Ввод номерного фонда гостиниц Петербурга в 2025 году, по предварительным данным, вырастет в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, до 802 гостиничных номеров, сообщила руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.