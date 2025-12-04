Рост ВВП РФ в октябре составил 1,6%, за январь-октябрь - 1,0%

4 декабря. FINMARKET.RU - Рост ВВП РФ в октябре 2025 года, по оценке, составил 1,6% в годовом сравнении после повышения на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на 0,5% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-октябрь 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2025 года ВВП вырос на 1,6% г/г после роста на 0,9% г/г в сентябре, c исключением сезонного фактора - на 1,1% м/м после 0,5% м/м. По итогам 10 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1,0% г/г", - говорится в докладе министерства.

В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

ЦБ в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году сохранил на уровне 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале ноября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 0,9%, в 2026 году - на 1,2%.