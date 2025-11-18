Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4736,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3361,39 млрд руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 ноября составили по Российской Федерации 4736,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4466,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4785,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4516,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 ноября составили 3361,39 млрд руб. против 3325,61895 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.