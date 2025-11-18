Разрыв в ценах базового набора товаров в регионах достиг 19 тыс.

18 ноября. FINMARKET.RU - Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по России на октябрь 2025 года превысила 25 тыс. рублей. За год показатель вырос на 10%, следует из данных Росстата (их изучили "Известия" ).

Речь идет о базовой корзине, в которую входят продукты питания, предметы первой необходимости и услуги, рассчитанные исходя из условно потребляемого объема на человека в месяц и средних цен по регионам. В состав набора включены 83 позиции — от хлеба, картофеля и мыла до бытовой химии, ЖКХ, проезда и связи. Данные нужны для межрегионального сравнения покупательной способности.

При этом стоимость фиксированного набора заметно различается по регионам. По данным Росстата, самые высокиезафиксированы на Чукотке — почти 41 тыс. А самые низкие — в Саратовской области, где базовыеобходятся примерно в 22 тыс. рублей. Таким образом, разрыв между регионами достиг 19 тыс. — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, подсчитали "Известия". Впервые за два года эта разница выросла — сразу на 12%.

Вместе с тем темпы повышения стоимости набора различались. На Чукотке за год цены поднялись на 11%, до 41 тыс. рублей, в Москве — на 15%, почти до 38 тыс. Замыкает тройку самых дорогих субъектов Мурманская область — там базовые товары подорожали на 14%, до 30 тыс.

В наиболее доступных — Саратовской, Астраханской и Орловской областях — цены выросли умереннее: на 8–9%, до примерно 22 тыс. рублей.

В пресс-службе Росстата сообщили изданию, что служба не формирует официальную статистику о причинах изменения стоимости базового набора товаров и услуг, поэтому комментарии по этой теме не входят в ее компетенцию.

По данным Росстата, с конца 2024-го по начало октября 2025 года наибольший рост цен зафиксирован на Дальнем Востоке — инфляция составила 5,1% (включая 6,8% по продуктам и 7,8% по услугам). Минимальные темпы роста отмечены в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах — 3,8%, при этом по продовольствию — 1,1% и 2,1%, по услугам — 9,7% и 8% соответственно.