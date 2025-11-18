.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48932,966 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 583,679 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,55 коп. и составил 11,3776 руб. Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,4075 руб. Было заключено 40977 сделок. Объем торгов составил 57113,48...

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник. уверенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти....

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году либо сохранится на уровне 2025 г., либо продемонстрирует рост, считает глава Минтранса Андрей Никитин. "Мы рассчитываем, что он как минимум останется на том же уровне или, возможно, подрастет. С учетом того, что мы,...

Обычные штрафы, которые налагаются на производителей фальсифицированных пищевых продуктов, на останавливают нарушителей. Необходимо вводить оборотные штрафы. Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено на заседании общественного совета ведомства во вторник. "В...

Банк России планирует выйти с предложением установить единые требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списков на уровне нормативного акта, в ближайшее время обсудит эту инициативу с рынком, сообщила директор департамента корпоративных... читать дальше

Турция в сентябре импортировала 2,74 млн тонн нефти, что на 5% меньше, чем в августе, но в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). По итогам прошедших трех кварталов, импорт нефти...

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, сократил чистую прибыль и выручку в 2025 финансовом году, однако анонсировал увеличение дивидендов. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам фингода,...

Делобанк (Екатеринбург, входит в банковскую группу "Синара") РФ в январе-ноябре 2025 года фиксирует рост платежных операций со стороны бизнеса на 45% по QR-коду через Систему быстрых платежей, говорится в пресс-релизе группы. "Оплата по QR СБП для российского бизнеса...

Ценовые ожидания бизнеса в ноябре увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям 1-го квартала 2025 года, достигнув максимума с января текущего года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Рост ценовых ожиданий компании, как и...

Американский рынок акций продолжает снижаться во вторник после того, как S&P 500 и Dow Jones завершили в минусе три предыдущие сессии. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск уменьшился на 1% и составлял 46105,25 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,9%...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,47 коп. и составил 11,3704 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3425 руб., максимальный - 11,401 руб. Было заключено 7079 сделок. Объем торгов составил 16424,5 млн...

Банк России рассчитывает, что до конца текущего года Минюст РФ зарегистрирует правила маркировки ценных бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева. "Сейчас...

Количество рабочих мест в частном секторе США за период в 4 недели по 1 ноября сокращалось в среднем на 2,5 тыс. в неделю, показывают данные независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда ADP Research. Предыдущий отчет показал, что занятость в стране за...

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в России вступят в силу зеркальные меры по отмене визового режима для китайских граждан. "Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать решение китайских друзей ввести...

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс (НК), которые позволяют налоговым инспекторам после окончания проверки вернуться к налогоплательщикам для осмотра помещений и выемки документов - в рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля....

