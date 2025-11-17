Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3951 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3445 руб., максимальный - 11,4255 руб. Было заключено 7807 сделок. Объем торгов составил 16841,69 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3615 руб. за юань.

17 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,88 коп. и составил 11,3951 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48349,287 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,415 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,54 коп. и составил 11,3931 руб. Минимальный курс юаня составил 11,349 руб., максимальный - 11,43 руб. Была заключена 29461 сделка. Объем торгов составил 52058,28 млн...

Российский рынок акций завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступали позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также возобновившая рост нефть. В Азии в... В Азии в... читать дальше

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2025 года вырос на 2,6% по отношению к сентябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного... читать дальше

Американские фондовые индексы незначительно снижаются. Участники торгов ждут выхода важных статистических данных, публикации которых не было в период шатдауна (временной приостановки работы федеральных учреждений). Так, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о... Так, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о... читать дальше

Индия в октябре 2025 года импортировала золота на $14,72 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года, в 1,5 раза больше, чем в сентябре текущего, и претендует на исторический рекорд (в... Это в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года, в 1,5 раза больше, чем в сентябре текущего, и претендует на исторический рекорд (в... читать дальше

Amazon.com Inc. планирует привлечь $12 млрд за счет размещения облигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания намерена продать шесть выпусков бондов. Самые "длинные" 40-летние бумаги могут быть размещены с... По словам источников, компания намерена продать шесть выпусков бондов. Самые "длинные" 40-летние бумаги могут быть размещены с... читать дальше

Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе в третьем квартале 2025 года увеличилось на 4,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении статистического управления ЕС. Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в... Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в... читать дальше

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в октябре 2025 года выросли на 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В сентябре годовая инфляция составляла 2.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде в октябре увеличились на... читать дальше

ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10619,04 (-324,52) руб./грамм; на серебро - 135,66 (-4,85) руб./грамм; на платину - 3996,06 (-182,45) руб./грамм; на палладий - 3612,63 (-203,33) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 94,4179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 81,1302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре поднялся до максимума за последний год. Значение индикатора достигло 18,7 пункта по сравнению с 10,7 пункта в октябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. При этом аналитики в среднем... При этом аналитики в среднем... читать дальше

Еврокомиссия прогнозирует рост экономики в текущем году во всех странах Балтии, говорится в отчете ЕК. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис оценивает этот прогноз как умеренный, отмечая, что он немного лучше весеннего. Литва Литва Согласно опубликованному... Согласно опубликованному... читать дальше

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в январе-сентябре 2025 года снизил чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 2,84 млрд рублей, говорится в отчетности банка. Чистые процентные расходы... Чистые процентные расходы... читать дальше

