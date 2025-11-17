.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%

Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%

Экономика России увеличится на 0,8% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущие прогнозы ЕК предполагали рост ВВП РФ на 1,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, ЕК ожидает увеличения российской экономики в 2027...
 
За год крупнейшие турпроекты в РФ подорожали примерно на 20%
За год крупнейшие турпроекты в РФ подорожали примерно на 20%

В России финансируется более полусотни крупных туристических проектов от 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, или на 1 трлн руб., следует из открытых источников...
 
Разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 г.
Разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 г.

На октябрь 2025 г. средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тыс. рублей для неработающих граждан и 22,4 тыс. - для трудоустроенных, следует из данных Соцфонда. В статистике учитываются фактически начисленные суммы: все поступления...
 
17 ноября 2025 года 17:39

ЦБ РФ установил курс евро с 18 ноября в размере 94,4179 руб.

 0  
17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 94,4179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,08 коп.

Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
17 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 ноября снизилась на 0,54% и составила 48349,287 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48349,287 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,415 млрд руб., или на...
17 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3931 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,54 коп. и составил 11,3931 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,349 руб., максимальный - 11,43 руб. Была заключена 29461 сделка. Объем торгов составил 52058,28 млн...
17 ноября 2025 года 18:57
Российский рынок акций снизился на 0,6%
Российский рынок акций завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступали позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также возобновившая рост нефть.

В Азии в...

17 ноября 2025 года 18:38
Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 2,6%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2025 года вырос на 2,6% по отношению к сентябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного...

17 ноября 2025 года 18:28
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы незначительно снижаются. Участники торгов ждут выхода важных статистических данных, публикации которых не было в период шатдауна (временной приостановки работы федеральных учреждений).

Так, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о...

17 ноября 2025 года 18:23
Индия нарастила импорт золота в октябре в годовом сравнении в три раза
Индия в октябре 2025 года импортировала золота на $14,72 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

17 ноября 2025 года 18:15
Amazon планирует привлечь $12 млрд за счет размещения облигаций
Amazon.com Inc. планирует привлечь $12 млрд за счет размещения облигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

17 ноября 2025 года 18:07
Рост числа банкротств компаний в ЕС в 3-м квартале составил 4,4%
Количество обанкротившихся компаний в Европейском союзе в третьем квартале 2025 года увеличилось на 4,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Самое значительное повышение числа несостоятельных компаний произошло в...

17 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3951 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,88 коп. и составил 11,3951 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3445 руб., максимальный - 11,4255 руб. Было заключено 7807 сделок. Объем торгов составил 16841,69...
17 ноября 2025 года 17:51
Инфляция в Канаде в октябре замедлилась до 2,2%
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в октябре 2025 года выросли на 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В сентябре годовая инфляция составляла 2.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде в октябре увеличились на...
17 ноября 2025 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 ноября
ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10619,04 (-324,52) руб./грамм; на серебро - 135,66 (-4,85) руб./грамм; на платину - 3996,06 (-182,45) руб./грамм; на палладий - 3612,63 (-203,33) руб./грамм.

17 ноября 2025 года 17:39
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 81,1302 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 81,1302 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,26 коп.

17 ноября 2025 года 17:31
Индекс производственной активности Нью-Йорка в ноябре вырос до максимума за год
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре поднялся до максимума за последний год. Значение индикатора достигло 18,7 пункта по сравнению с 10,7 пункта в октябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

При этом аналитики в среднем...

17 ноября 2025 года 17:23
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП в 2025 году во всех странах Балтии
Еврокомиссия прогнозирует рост экономики в текущем году во всех странах Балтии, говорится в отчете ЕК. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис оценивает этот прогноз как умеренный, отмечая, что он немного лучше весеннего.

Литва

Согласно опубликованному...

Литва

17 ноября 2025 года 17:12
Чистый убыток УБРиР по РСБУ в январе-сентябре сократился в 1,5 раза
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в январе-сентябре 2025 года снизил чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 2,84 млрд рублей, говорится в отчетности банка.

Чистые процентные расходы...

