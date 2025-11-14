.
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3863 руб.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3863 руб.

 0  
14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,06 коп. и составил 11,3863 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3485 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 16473 сделки. Объем торгов составил 25295,31 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,37 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
14 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 ноября снизилась на 0,62% и составила 48612,702 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48612,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 302,949 млрд руб., или на...
14 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3985 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61...
14 ноября 2025 года 19:10
Цены на бензин в РФ в октябре выросли на 2,63% после роста на 2,58% в сентябре
Потребительские цены на бензин в России в октябре 2025 года относительно предыдущего месяца выросли на 2,63% после увеличения на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщил в пятницу Росстат.

До этого потребительские цены росли на...    читать дальше
14 ноября 2025 года 19:09
Рост ВВП РФ в 3-м квартале замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале - Росстат
Рост ВВП РФ в III квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале. Такую предварительную оценку за III квартал распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данные...    читать дальше
14 ноября 2025 года 19:02
Минцифры дополнило "белый список" ресурсов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета
Список ресурсов, которые остаются доступными во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен рядом платформ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

"Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ снизился на 0,7-1,3%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:53
Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов - Минэкономразвития
Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов, речь идет о путешественниках, которые останавливаются в гостиницах, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас есть показатели...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:49
США снижают торговые пошлины для Швейцарии до 15%
США и Швейцария достигли торгового соглашения, которое позволит снизить торговые пошлины для Швейцарии до 15%, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Мы фактически достигли соглашения со Швейцарией", - сказал Грир в эфире телеканала CNBC в...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:47
Минтранс предлагает ввести для иностранных морских страховщиков механизм подтверждения возможности выплат в финсистеме РФ
Минтранс РФ подготовил предложения о введении законодательной нормы, требующей подтверждения от иностранной страховой компании возможности осуществлять выплаты в российской финансовой системе, говорится в сообщении ведомства.

"На сегодняшний день большинство российских...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:45
Минпромторг продлил до конца года скидку в размере 20% при льготном лизинге LCV
Увеличенная 20-процентная скидка на легкие коммерческие автомобили (LCV) в рамках программы льготного лизинга продлена до конца текущего года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Скидка на LCV по программе льготного лизинга была временно увеличена с 10% (но не более...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:43
ЦБ РФ не видит рисков массового дефолта у предприятий Петербурга и Ленобласти
Банк России не видит рисков массового дефолта у предприятий Петербурга и Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала.

"О том, как бизнес справляется с обслуживанием долгов, можно судить по доле просроченной...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:41
Swiss Re за 1-е полугодие увеличила чистую прибыль в 1,9 раза
Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, за девять месяцев текущего года нарастила чистую прибыль в 1,9 раза, что превзошло ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-сентябре составила...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:35
Минэкономразвития не планирует продления программы льготного кредитования гостиниц в ближайшее время
Минэкономразвития России в ближайшее время не планирует продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц, сейчас основная задача - реализация отобранных проектов, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:32
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 45%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 г составила 230 млрд руб., что на 45% меньше аналогичного периода 2024 года (420 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Выручка "Газпром нефти" за 9 месяцев 2025 года снизилась на 10,8% - до 2,175 трлн рублей,...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:29
За 9 месяцев "ЭР-Телеком Холдинг" нарастил выручку на 9%
Выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" по МСФО за девять месяцев составила 78,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании.

В частности, доходы в сегменте частных пользователей составили 34,1 млрд рублей, в сегменте В2В -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:23
"ЛУКОЙЛ" ведет переговоры о продаже международных активов с несколькими покупателями
"ЛУКОЙЛ" проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания.

О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, отмечает...    читать дальше
