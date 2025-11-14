14 ноября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
14 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.11 по 23.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.11.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|февраль 2025
|17.11.2025
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|март 2025
|18.11.2025
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|февраль 2025
|18.11.2025
|17:15
|Промышленное производство в США
|февраль 2025
|19.11.2025
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|19.11.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|19.11.2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|19.11.2025
|13:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|январь 2025
|19.11.2025
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|февраль 2025
|19.11.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|20.11.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|20.11.2025
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|март 2025
|20.11.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|20.11.2025
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|20.11.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|20.11.2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
|21.11.2025
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2024
|21.11.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|21.11.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|21.11.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
14 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48612,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 302,949 млрд руб., или на...
14 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61...
14 ноября 2025 года 19:10
Потребительские цены на бензин в России в октябре 2025 года относительно предыдущего месяца выросли на 2,63% после увеличения на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщил в пятницу Росстат.
До этого потребительские цены росли на... читать дальше
14 ноября 2025 года 19:09
Рост ВВП РФ в III квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале. Такую предварительную оценку за III квартал распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Данные... читать дальше
14 ноября 2025 года 19:02
Список ресурсов, которые остаются доступными во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен рядом платформ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.
"Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей.
В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:53
Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов, речь идет о путешественниках, которые останавливаются в гостиницах, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"У нас есть показатели... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:49
США и Швейцария достигли торгового соглашения, которое позволит снизить торговые пошлины для Швейцарии до 15%, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Мы фактически достигли соглашения со Швейцарией", - сказал Грир в эфире телеканала CNBC в... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:47
Минтранс РФ подготовил предложения о введении законодательной нормы, требующей подтверждения от иностранной страховой компании возможности осуществлять выплаты в российской финансовой системе, говорится в сообщении ведомства.
"На сегодняшний день большинство российских... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:45
Увеличенная 20-процентная скидка на легкие коммерческие автомобили (LCV) в рамках программы льготного лизинга продлена до конца текущего года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Скидка на LCV по программе льготного лизинга была временно увеличена с 10% (но не более... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:43
Банк России не видит рисков массового дефолта у предприятий Петербурга и Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала.
"О том, как бизнес справляется с обслуживанием долгов, можно судить по доле просроченной... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:41
Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, за девять месяцев текущего года нарастила чистую прибыль в 1,9 раза, что превзошло ожидания рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-сентябре составила... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:35
Минэкономразвития России в ближайшее время не планирует продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц, сейчас основная задача - реализация отобранных проектов, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:32
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 г составила 230 млрд руб., что на 45% меньше аналогичного периода 2024 года (420 млрд рублей), говорится в отчете компании.
Выручка "Газпром нефти" за 9 месяцев 2025 года снизилась на 10,8% - до 2,175 трлн рублей,... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:29
Выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" по МСФО за девять месяцев составила 78,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании.
В частности, доходы в сегменте частных пользователей составили 34,1 млрд рублей, в сегменте В2В -... читать дальше
14 ноября 2025 года 18:23
"ЛУКОЙЛ" проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания.
О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, отмечает... читать дальше
