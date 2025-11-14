Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

14 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.11 по 23.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48612,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 302,949 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб. Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61...

Потребительские цены на бензин в России в октябре 2025 года относительно предыдущего месяца выросли на 2,63% после увеличения на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщил в пятницу Росстат. До этого потребительские цены росли на...

Рост ВВП РФ в III квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале. Такую предварительную оценку за III квартал распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Данные...

Список ресурсов, которые остаются доступными во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен рядом платформ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ. "Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли...

Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей. В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225...

Ожидается, что по итогам 2025 года Россию посетят порядка 5 млн иностранных туристов, речь идет о путешественниках, которые останавливаются в гостиницах, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "У нас есть показатели...

США и Швейцария достигли торгового соглашения, которое позволит снизить торговые пошлины для Швейцарии до 15%, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Мы фактически достигли соглашения со Швейцарией", - сказал Грир в эфире телеканала CNBC в...

Минтранс РФ подготовил предложения о введении законодательной нормы, требующей подтверждения от иностранной страховой компании возможности осуществлять выплаты в российской финансовой системе, говорится в сообщении ведомства. "На сегодняшний день большинство российских...

Увеличенная 20-процентная скидка на легкие коммерческие автомобили (LCV) в рамках программы льготного лизинга продлена до конца текущего года, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Скидка на LCV по программе льготного лизинга была временно увеличена с 10% (но не более...

Банк России не видит рисков массового дефолта у предприятий Петербурга и Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала. "О том, как бизнес справляется с обслуживанием долгов, можно судить по доле просроченной...

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, за девять месяцев текущего года нарастила чистую прибыль в 1,9 раза, что превзошло ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-сентябре составила...

Минэкономразвития России в ближайшее время не планирует продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц, сейчас основная задача - реализация отобранных проектов, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра экономического развития Дмитрий...

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 г составила 230 млрд руб., что на 45% меньше аналогичного периода 2024 года (420 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка "Газпром нефти" за 9 месяцев 2025 года снизилась на 10,8% - до 2,175 трлн рублей,...

Выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" по МСФО за девять месяцев составила 78,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. В частности, доходы в сегменте частных пользователей составили 34,1 млрд рублей, в сегменте В2В -...

"ЛУКОЙЛ" проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, отмечает...

