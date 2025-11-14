Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3265,2 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3265,2 млрд руб.

Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy завершил четвертый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью, увеличив выручку на 7%. Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре составила 236 млн евро против чистого убытка в... Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре составила 236 млн евро против чистого убытка в... читать дальше

Показатель EBITDA "Совкомфлота" в 3-м квартале 2025 года составил $126 млн, что на 20,3% меньше показателя 2-го квартала текущего года, сообщила компания. Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза, предполагавшего показатель EBITDA на уровне $131 млн. По итогам... Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза, предполагавшего показатель EBITDA на уровне $131 млн. По итогам... читать дальше

Национальный банк Молдавии (НБМ) сохранил прогноз по среднегодовой инфляции в 2025 году на уровне 7,7%, но ухудшил ее оценку на 2026 год до 4,3% с ранее предполагавшихся 3,9%, говорится в новом инфляционном обзоре, который опубликован на сайте регулятора. "Начиная со... "Начиная со... читать дальше

В 1-м финполугодии чистая прибыль Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) повысилась на 2,4%, до 1,29 трлн иен ($8,35 млрд), говорится в пресс-релизе одного из крупнейших банков Японии. Банк улучшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, который завершится в марте... Банк улучшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, который завершится в марте... читать дальше

Банк России 17 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры" серии "Космос", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена... Монета изготовлена... читать дальше

4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1084 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8684% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... читать дальше

Федеральный бюджет 2025 года с учетом осенних поправок стал более проинфляционным, структурный дефицит весьма значимый. Такое мнение высказал сегодня советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в... читать дальше

В январе-сентябре текущего года оборот пищевой промышленности Москвы достиг 708 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария... читать дальше

Ряд представителей Федеральной резервной системы США в последние дни выразили скептицизм относительно необходимости очередного снижения базовой процентной ставки на следующем заседании, которое состоится в декабре. Так, два главных "голубя" в центральном банке - глава... Так, два главных "голубя" в центральном банке - глава... читать дальше

бъем денежной базы в узком определении в России на 7 ноября 19 тлрн 043,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 31 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 993 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,27%, или на 50,1 млрд... На 31 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 993 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,27%, или на 50,1 млрд... читать дальше

Потребительские цены во Франции в октябре 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения 1,2% в сентябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с сентябрем... читать дальше

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в 3-м квартале т.г. осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 17,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. Банк за 9 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль на 37,4% - до 35,4 млрд... Банк за 9 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль на 37,4% - до 35,4 млрд... читать дальше

Половина россиян (51%) положительно относятся к идее введения в России четырехдневной рабочей недели, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Чаще всех такая идея привлекательна для сограждан в возрасте до 34 лет (59%), а также для... Чаще всех такая идея привлекательна для сограждан в возрасте до 34 лет (59%), а также для... читать дальше

Рост напряженности на рынке труда приостановился, что внушает умеренный оптимизм, хотя уверенного разворота тренда в этом сегменте не произошло, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в... читать дальше

Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года увеличил выручку на 5%, до 10,62 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании. Без учета изменения курсов обмена валют показатель подскочил на 10%.... Без учета изменения курсов обмена валют показатель подскочил на 10%.... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,67 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,03 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,43 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,43 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

