Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3265,2 млрд руб.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 10:18

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3265,2 млрд руб.

 0
14 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3265,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3149,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
14 ноября 2025 года 12:14
Чистая прибыль Siemens Energy по итогам всего 2025 фингода выросла на 26,2%
Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy завершил четвертый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью, увеличив выручку на 7%.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в июле-сентябре составила 236 млн евро против чистого убытка в...    читать дальше
14 ноября 2025 года 12:06
Квартальная EBITDA "Совкомфлота" по МСФО сократилась на 20%
Показатель EBITDA "Совкомфлота" в 3-м квартале 2025 года составил $126 млн, что на 20,3% меньше показателя 2-го квартала текущего года, сообщила компания.

Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза, предполагавшего показатель EBITDA на уровне $131 млн. По итогам...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:58
Нацбанк Молдавии сохранил на этот год прогноз по инфляции на уровне 7,7%, ожидает ее снижения до 4,3% в 2026 г.
Национальный банк Молдавии (НБМ) сохранил прогноз по среднегодовой инфляции в 2025 году на уровне 7,7%, но ухудшил ее оценку на 2026 год до 4,3% с ранее предполагавшихся 3,9%, говорится в новом инфляционном обзоре, который опубликован на сайте регулятора.

"Начиная со...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:50
MUFG в 1-м финполугодии увеличил чистую прибыль на 2,4%
В 1-м финполугодии чистая прибыль Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) повысилась на 2,4%, до 1,29 трлн иен ($8,35 млрд), говорится в пресс-релизе одного из крупнейших банков Японии.

Банк улучшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, который завершится в марте...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:41
ЦБ РФ выпускает монету к 50-летию мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру
Банк России 17 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры" серии "Космос", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:40
ВТБ разместит 14 ноября однодневные бонды серии КС-4-1084 на 100 млрд руб. по цене 99,8684% от номинала
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1084 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8684% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:33
ЦБ РФ оценивает структурный дефицит бюджета 2025 года после поправок как весьма значимый
Федеральный бюджет 2025 года с учетом осенних поправок стал более проинфляционным, структурный дефицит весьма значимый. Такое мнение высказал сегодня советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в...
14 ноября 2025 года 11:25
За 9 месяцев рост оборота пищевой промышленности Москвы составил 15%
В январе-сентябре текущего года оборот пищевой промышленности Москвы достиг 708 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария...
14 ноября 2025 года 11:17
Некоторые представители ФРС не видят необходимости снижения ставки на заседании в декабре
Ряд представителей Федеральной резервной системы США в последние дни выразили скептицизм относительно необходимости очередного снижения базовой процентной ставки на следующем заседании, которое состоится в декабре.

Так, два главных "голубя" в центральном банке - глава...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:09
Денежная база в России выросла с 31 октября по 7 ноября на 50,1 млрд руб.
бъем денежной базы в узком определении в России на 7 ноября 19 тлрн 043,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 31 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 993 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,27%, или на 50,1 млрд...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:01
Инфляция во Франции в октябре замедлилась до 0,9%
Потребительские цены во Франции в октябре 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения 1,2% в сентябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с сентябрем...
14 ноября 2025 года 10:55
Совкомбанк за 9 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 37,4%
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в 3-м квартале т.г. осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 17,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Банк за 9 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль на 37,4% - до 35,4 млрд...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:47
Половина россиян положительно относятся к идее введения четырехдневной рабочей недели
Половина россиян (51%) положительно относятся к идее введения в России четырехдневной рабочей недели, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех такая идея привлекательна для сограждан в возрасте до 34 лет (59%), а также для...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:40
ЦБ перестал видеть дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда
Рост напряженности на рынке труда приостановился, что внушает умеренный оптимизм, хотя уверенного разворота тренда в этом сегменте не произошло, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в...
14 ноября 2025 года 10:32
В 1-м финполугодии выручка Richemont выросла на 5%
Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года увеличил выручку на 5%, до 10,62 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.

Без учета изменения курсов обмена валют показатель подскочил на 10%....    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,67 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,03 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,43 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
