Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4890,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3292,62 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 ноября составили по Российской Федерации 4890,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4630,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5049,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4776,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 ноября составили 3292,62 млрд руб. против 3314,3989500000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

