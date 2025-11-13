Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 ноября

13 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48915,650 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 44,381 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб. Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн... Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн...

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне перешедшей к росту нефти. Сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность. В Азии сегодня наблюдалась преимущественно позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... В Азии сегодня наблюдалась преимущественно позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... читать дальше

Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска привлек от инвесторов $15 млрд в ходе очередного инвестраунда, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники. По словам источников, основная часть средств пойдет на закупку графических процессоров, на которых работают большие языковые... читать дальше

Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в 3-м квартале 2025 года составил 8,18 млрд руб., что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ. Количество операций без... Количество операций без... читать дальше

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая публикации ключевых статданных, отложенной в связи с рекордной по длительности (43 дня) приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием... Инвесторы проявляют осторожность, ожидая публикации ключевых статданных, отложенной в связи с рекордной по длительности (43 дня) приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием... читать дальше

Рост расходов группы "Аэрофлот" по таким статьям, как техобслуживание самолетов и фонд оплаты труда (ФОТ), должен замедлиться в 3-м квартале и в целом во 2-м полугодии этого года, ожидают в компании. "Если мы смотрим вперед, в третий квартал, то мы видим, что ряд... "Если мы смотрим вперед, в третий квартал, то мы видим, что ряд... читать дальше

Доходность гособлигаций США растет в четверг на фоне возобновления работы американского правительства. Доходность десятилетних US Treasuries в четверг повысилась до 4,103% с 4,078% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних бондов - до 4,683% с 4,668%. Несмотря на... Доходность десятилетних US Treasuries в четверг повысилась до 4,103% с 4,078% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних бондов - до 4,683% с 4,668%. Несмотря на... читать дальше

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в третьем квартале 2025 года увеличился на $65 млн, или на 0,7%, до $9,313 млрд с $9,248 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме... При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71... Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71...

3 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1083 на 14 млрд 309 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 80,601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 93,6953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Итальянская страховая компания Assicurazioni Generali SpA увеличила чистую и операционную прибыль за девять месяцев 2025 года. Как сообщается в пресс-релизе страховщика, чистая прибыль в январе-сентябре увеличилась на 8,5%, до 3,22 млрд евро. Операционная прибыль... Операционная прибыль... читать дальше

Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора. Кредиторы будут обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных... Кредиторы будут обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных... читать дальше

