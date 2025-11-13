.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%

Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена

Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие. По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам...
 
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный

С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ". Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50...
 
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства

Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии...
 
13 ноября 2025 года 10:36

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3149,3 млрд руб.

 0  
13 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3149,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2423 млрд руб.

Опубликовано /Финмаркет/

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
13 ноября 2025 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 ноября снизилась на 0,09% и составила 48915,650 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48915,650 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 44,381 млрд руб., или на...
13 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,32 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн...
13 ноября 2025 года 18:58
Рынок акций РФ вырос на 0,3-1,1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне перешедшей к росту нефти. Сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

В Азии сегодня наблюдалась преимущественно позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,...
13 ноября 2025 года 18:52
ИИ-стартап xAI Маска привлек $15 млрд в ходе очередного инвестраунда
Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска привлек от инвесторов $15 млрд в ходе очередного инвестраунда, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники. По словам источников, основная часть средств пойдет на закупку графических процессоров, на которых работают большие языковые...
13 ноября 2025 года 18:45
За третий квартал объем похищенных мошенниками средств в РФ увеличился на 29,1%
Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в 3-м квартале 2025 года составил 8,18 млрд руб., что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ.

Количество операций без...
13 ноября 2025 года 18:34
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг.

Инвесторы проявляют осторожность, ожидая публикации ключевых статданных, отложенной в связи с рекордной по длительности (43 дня) приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием...
13 ноября 2025 года 18:25
"Аэрофлот" во 2-м полугодии ожидает замедления роста затрат
Рост расходов группы "Аэрофлот" по таким статьям, как техобслуживание самолетов и фонд оплаты труда (ФОТ), должен замедлиться в 3-м квартале и в целом во 2-м полугодии этого года, ожидают в компании.

"Если мы смотрим вперед, в третий квартал, то мы видим, что ряд...
13 ноября 2025 года 18:17
Доходность US Treasuries растет на фоне возобновления работы правительства США
Доходность гособлигаций США растет в четверг на фоне возобновления работы американского правительства.

Доходность десятилетних US Treasuries в четверг повысилась до 4,103% с 4,078% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних бондов - до 4,683% с 4,668%. Несмотря на...
13 ноября 2025 года 18:06
В 3-м квартале рост задолженности перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ составил 0,7%
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в третьем квартале 2025 года увеличился на $65 млн, или на 0,7%, до $9,313 млрд с $9,248 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме...
13 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3157 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71...
13 ноября 2025 года 17:59
ВТБ разместил 14,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1083 на 14,3 млрд рублей
3 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1083 на 14 млрд 309 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...
13 ноября 2025 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 ноября
ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.

Опубликовано /Финмаркет/
13 ноября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 80,601 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 80,601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,42 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
13 ноября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс евро с 14 ноября в размере 93,6953 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 93,6953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,40 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
13 ноября 2025 года 17:29
Чистая прибыли Generali за 9 месяцев выросла на 8,5%
Итальянская страховая компания Assicurazioni Generali SpA увеличила чистую и операционную прибыль за девять месяцев 2025 года. Как сообщается в пресс-релизе страховщика, чистая прибыль в январе-сентябре увеличилась на 8,5%, до 3,22 млрд евро.

Операционная прибыль...
13 ноября 2025 года 17:05
В парламент внесен законопроект, обязывающий банки и МФО уведомлять граждан через Госуслуги о подписании кредита
Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора.

Кредиторы будут обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных...
.