Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5049,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3314,4 млрд руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 ноября составили по Российской Федерации 5049,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4776,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5831,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5604,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 ноября составили 3314,4 млрд руб. против 3462,15973 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.