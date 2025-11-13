.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,2852 руб., евро - 94,1893 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Шинный рынок в РФ переживает сложные времена
Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие. По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам...
 
С 2026 года самозанятые смогут брать больничный
С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ". Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50...
 
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии...
 
13 ноября 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,2852 руб., евро - 94,1893 руб.

 0  
13 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 81,2852 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 94,1893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,61 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 ноября 2025 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 ноября снизилась на 0,09% и составила 48915,650 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48915,650 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 44,381 млрд руб., или на...
.
13 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,32 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн...
.
13 ноября 2025 года 18:58
Рынок акций РФ вырос на 0,3-1,1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне перешедшей к росту нефти. Сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

В Азии сегодня наблюдалась преимущественно позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:52
ИИ-стартап xAI Маска привлек $15 млрд в ходе очередного инвестраунда
Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска привлек от инвесторов $15 млрд в ходе очередного инвестраунда, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники. По словам источников, основная часть средств пойдет на закупку графических процессоров, на которых работают большие языковые...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:45
За третий квартал объем похищенных мошенниками средств в РФ увеличился на 29,1%
Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в 3-м квартале 2025 года составил 8,18 млрд руб., что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ.

Количество операций без...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:34
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг.

Инвесторы проявляют осторожность, ожидая публикации ключевых статданных, отложенной в связи с рекордной по длительности (43 дня) приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:25
"Аэрофлот" во 2-м полугодии ожидает замедления роста затрат
Рост расходов группы "Аэрофлот" по таким статьям, как техобслуживание самолетов и фонд оплаты труда (ФОТ), должен замедлиться в 3-м квартале и в целом во 2-м полугодии этого года, ожидают в компании.

"Если мы смотрим вперед, в третий квартал, то мы видим, что ряд...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:17
Доходность US Treasuries растет на фоне возобновления работы правительства США
Доходность гособлигаций США растет в четверг на фоне возобновления работы американского правительства.

Доходность десятилетних US Treasuries в четверг повысилась до 4,103% с 4,078% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних бондов - до 4,683% с 4,668%. Несмотря на...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:06
В 3-м квартале рост задолженности перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ составил 0,7%
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в третьем квартале 2025 года увеличился на $65 млн, или на 0,7%, до $9,313 млрд с $9,248 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3157 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71...
.
13 ноября 2025 года 17:59
ВТБ разместил 14,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1083 на 14,3 млрд рублей
3 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1083 на 14 млрд 309 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 ноября
ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10719,89 (-55,85) руб./грамм; на серебро - 133,55 (-0,36) руб./грамм; на платину - 4094,38 (-66,12) руб./грамм; на палладий - 3729 (-49,94) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
13 ноября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 80,601 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 80,601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,42 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 ноября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс евро с 14 ноября в размере 93,6953 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 93,6953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 ноября 2025 года 17:29
Чистая прибыли Generali за 9 месяцев выросла на 8,5%
Итальянская страховая компания Assicurazioni Generali SpA увеличила чистую и операционную прибыль за девять месяцев 2025 года. Как сообщается в пресс-релизе страховщика, чистая прибыль в январе-сентябре увеличилась на 8,5%, до 3,22 млрд евро.

Операционная прибыль...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 17:05
В парламент внесен законопроект, обязывающий банки и МФО уведомлять граждан через Госуслуги о подписании кредита
Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора.

Кредиторы будут обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.