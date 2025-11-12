.
.
12 ноября 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 ноября
12 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10775,74 (+77,03) руб./грамм; на серебро - 133,91 (+3,02) руб./грамм; на платину - 4160,5 (+38,22) руб./грамм; на палладий - 3778,94 (+80,4) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
.
12 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 ноября снизилась на 0,63% и составила 48960,031 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48960,031 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 307,978 млрд руб., или на...
.12 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,86 коп. и составил 11,3688 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3385 руб., максимальный - 11,3945 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 60129,38...
.12 ноября 2025 года 19:10
Цены на плодоовощную продукцию в России с 6 по 10 ноября повысились на 1,7%, сообщил Росстат. Темпы роста оказались выше, чем за более длительный период - с 28 октября по 5 ноября (1,4%). Больше всего подорожали огурцы - на 6,1%, но рост цен замедлился с 6,9% (с 28... читать дальше
.12 ноября 2025 года 19:08
Цены на гречневую крупу в РФ с 6 по 10 ноября повысились на 0,3%, на яйца - на 0,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим, более длительным, периодом (с 28 октября по 5 ноября), когда они составили 0,4% и 0,7%... читать дальше
.12 ноября 2025 года 19:06
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 10 ноября 2025 г. (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими праздниками) снизились на 0,18% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 октября по 5 ноября цены выросли на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 19:03
Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09%, сообщил Росстат. За период с 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11%. С начала ноября цены выросли на 0,15%, с начала года - на 5,32%. В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги в среду падением индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей во вторник нефти. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:54
Евразийский экономический союз и КНР договорились повышать устойчивость цепочек поставок и противостоять торговым ограничительным мерам, сообщили в среду в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты по... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:49
МИД Канады объявил об усилении санкций против РФ. "Министр иностранных дел Канады Анита Ананд сегодня объявила о введении дополнительных санкций против России", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте дипломатического ведомства. Ограничения... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:44
"СПБ биржа" продолжает обсуждать с Банком России возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами, сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков. "Мы ведем диалог с регулятором, чтобы, с одной стороны, наши торги можно... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:38
Совет экономических экспертов Германии понизил прогноз роста ВВП страны на 2026 год до 0,9% с 1%, несмотря на попытки правительства оживить экономику. Эксперты полагают, что планы наращивания расходов правительством канцлера Германии Фридриха Мерца окажут лишь небольшую... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:32
Россия и Казахстан обсуждают планы активизации сотрудничества в добыче редкоземельных металлов (РЗМ), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. "Обсуждаются планы активизации сотрудничества в химической промышленности и добыче... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:26
Банки будут проверять переводы по СБП от 200 тыс. руб. "незнакомому" физлицу, если до этого клиент делал перевод самому себе
Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода, при условии, что до этого клиент делал перевод самому себе через СБП, говорится в комментарии пресс-службы... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:20
Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана, странам следует и дальше развивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Россия - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:14
Сборы "Росгосстрах Жизнь" за 9 месяцев 2025 года выросли в 1,5 раза, до 81 млрд рублей, сообщил страховщик. Темпы роста сборов компании в 2 раза превзошли динамику рынка, по объему страховых резервов она занимает 4-е место среди всех страховщиков жизни. Активы... читать дальше
.12 ноября 2025 года 18:12
Американские индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут на торгах в среду, Nasdaq Composite перешел к снижению. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,98% - до 48398,28 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,11% - до 6854,43 пункта.... читать дальше
.
.