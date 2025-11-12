.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5831,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3462,16 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В январе-октябре дефицит бюджета РФ составил 1,9% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5%...
 
Подход к расчету налога на имущество организаций могут изменить
Правительство предложило изменить подход к расчету налога на имущество организаций, которые владеют едиными недвижимыми комплексами (ЕНК, совокупность объединенных единым назначением зданий и сооружений, а также объекты, связанные с технологическим...
 
Реальная зарплата россиян в 2026 году вырастет на 2,7%
В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) - только на 2,7%. Это следует из результатов октябрьского макроэкономического опроса ЦБ, пишут "Известия". Для расчета регулятор использовал ответы...
 
12 ноября 2025 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5831,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3462,16 млрд руб.

 0  
12 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 5831,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5604,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5041 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4803,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 ноября составили 3462,16 млрд руб. против 3293,82362 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 ноября снизилась на 0,63% и составила 48960,031 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48960,031 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 307,978 млрд руб., или на...
.
12 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3688 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,86 коп. и составил 11,3688 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3385 руб., максимальный - 11,3945 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 60129,38...
.
12 ноября 2025 года 19:10
В РФ с 6 по 10 ноября больше всего из плодоовощной продукции подорожали огурцы - на 6,1%
Цены на плодоовощную продукцию в России с 6 по 10 ноября повысились на 1,7%, сообщил Росстат. Темпы роста оказались выше, чем за более длительный период - с 28 октября по 5 ноября (1,4%).

Больше всего подорожали огурцы - на 6,1%, но рост цен замедлился с 6,9% (с 28...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 19:08
Рост цен на гречку с 6 по 10 ноября замедлился до 0,3%, на яйца - до 0,4%
Цены на гречневую крупу в РФ с 6 по 10 ноября повысились на 0,3%, на яйца - на 0,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим, более длительным, периодом (с 28 октября по 5 ноября), когда они составили 0,4% и 0,7%...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 19:06
За период с 6 по 10 ноября цены на бензин в РФ снизились на 0,18%
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 10 ноября 2025 г. (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими праздниками) снизились на 0,18% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 октября по 5 ноября цены выросли на...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 19:03
За период инфляция с 6 по 10 ноября составила 0,09%
Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09%, сообщил Росстат. За период с 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11%.

С начала ноября цены выросли на 0,15%, с начала года - на 5,32%.

В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи упал на 1,2%, индекс РТС - на 1,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в среду падением индексов.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей во вторник нефти. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:54
ЕАЭС и КНР договорились повышать устойчивость цепочек поставок
Евразийский экономический союз и КНР договорились повышать устойчивость цепочек поставок и противостоять торговым ограничительным мерам, сообщили в среду в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты по...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:49
Канада ввела новые антироссийские санкции
МИД Канады объявил об усилении санкций против РФ.

"Министр иностранных дел Канады Анита Ананд сегодня объявила о введении дополнительных санкций против России", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте дипломатического ведомства.

Ограничения...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:44
"СПБ биржа" продолжает с ЦБ дискуссию по запуску торгов заблокированными акциями
"СПБ биржа" продолжает обсуждать с Банком России возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами, сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

"Мы ведем диалог с регулятором, чтобы, с одной стороны, наши торги можно...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:38
Эксперты понизили прогноз роста ВВП ФРГ на 2026 г. до 0,9% с 1%
Совет экономических экспертов Германии понизил прогноз роста ВВП страны на 2026 год до 0,9% с 1%, несмотря на попытки правительства оживить экономику.

Эксперты полагают, что планы наращивания расходов правительством канцлера Германии Фридриха Мерца окажут лишь небольшую...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:32
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в разных сферах
Россия и Казахстан обсуждают планы активизации сотрудничества в добыче редкоземельных металлов (РЗМ), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

"Обсуждаются планы активизации сотрудничества в химической промышленности и добыче...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:26
Банки будут проверять переводы по СБП от 200 тыс. руб. "незнакомому" физлицу, если до этого клиент делал перевод самому себе
Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода, при условии, что до этого клиент делал перевод самому себе через СБП, говорится в комментарии пресс-службы...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:20
Казахстан и Россия намерены увеличить товарооборот до $30 млрд
Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана, странам следует и дальше развивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Россия - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:14
За 9 месяцев сборы СК "Росгосстрах Жизнь" выросли в 1,5 раза
Сборы "Росгосстрах Жизнь" за 9 месяцев 2025 года выросли в 1,5 раза, до 81 млрд рублей, сообщил страховщик. Темпы роста сборов компании в 2 раза превзошли динамику рынка, по объему страховых резервов она занимает 4-е место среди всех страховщиков жизни.

Активы...    читать дальше
.
12 ноября 2025 года 18:12
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 повышаются, Nasdaq снижается
Американские индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут на торгах в среду, Nasdaq Composite перешел к снижению.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,98% - до 48398,28 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,11% - до 6854,43 пункта....    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.