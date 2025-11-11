Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3974 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,454 руб. Было заключено 68540 сделок. Объем торгов составил 99829,69 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3385 руб. за юань.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник на позитивных корпоративных новостях, а также ожиданиях завершения рекордного по продолжительности шатдауна в США. В понедельник американский Сенат одобрил временный... В понедельник американский Сенат одобрил временный... читать дальше

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей вчера нефти. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,5% - до 2579,31 пункта. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,5% - до 2579,31 пункта. Через час торгов индикатор немного... Через час торгов индикатор немного... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 81,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,30 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49268,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,460 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,39 коп. и составил 11,3974 руб. Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,454 руб. Было заключено 68540 сделок. Объем торгов составил 99829,69 млн... Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,454 руб. Было заключено 68540 сделок. Объем торгов составил 99829,69 млн...

Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей нефти. Индекс РТС незначительно снизился. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел... читать дальше

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре 2025 года составило 2,73 млрд евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах центрального статистического управления страны. Экспорт Латвии за девять месяцев... Экспорт Латвии за девять месяцев... читать дальше

Россия в первую декаду ноября отгрузила на экспорт 2 млн тонн пшеницы, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, рост... читать дальше

Рост цен на нефть усилился вечером во вторник. Поддержку ценам на нефть оказывает увеличение стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита. Тамаш Варга из PVM отметил, что недавние санкции США в отношении ведущих российских нефтяных компаний и... Тамаш Варга из PVM отметил, что недавние санкции США в отношении ведущих российских нефтяных компаний и... читать дальше

Власти решили смягчить предложенную ранее новую конструкцию налогообложения букмекерских контор, несколько модернизировав изначальный вариант: налог со ставок заменяется налогом с разницы между ставками и выигрышами, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше

Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник не демонстрируют единой динамики. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в октябре опустился до 98,2 пункта по сравнению с 98,8 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого... Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в октябре опустился до 98,2 пункта по сравнению с 98,8 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого... читать дальше

Оплатить жилое помещение и коммунальные услуги с 1 марта можно будет не до 10 числа месяца, который идет за истекшим месяцем, а до 15 числа. Закон города Москвы "О внесении изменения в статью 77 закона города Москвы от 27 января 2010 года No 2 "Основы жилищной политики города... читать дальше

Полезный отпуск электроэнергии ПАО "Россети Юг" в январе-сентябре 2025 года составил 18,8 млрд кВт.ч, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года полезный отпуск равнялся 19 млрд кВт.ч. Таким... Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года полезный отпуск равнялся 19 млрд кВт.ч. Таким... читать дальше

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10698,71 (+295,55) руб./грамм; на серебро - 130,89 (+4,06) руб./грамм; на платину - 4122,28 (+74,68) руб./грамм; на палладий - 3698,54 (+62,47) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,67 коп. и составил 11,4001 руб. Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,449 руб. Было заключено 21711 сделок. Объем торгов составил 27355,05 млн... Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,449 руб. Было заключено 21711 сделок. Объем торгов составил 27355,05 млн...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

