Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам года на уровне 2,6% ВВП

30 декабря. FINMARKET.RU - Министр финансовАнтоножидаетфедерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24".

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. В январе-ноябре, по предварительным данным,был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП.

Также министр отметил, что темп роста российской экономики в текущем году будет на уровне около 1%.

"Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. ЦБ стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он.

По словам Силуанова, замедление динамики роста экономики сказывается на формировании ресурсной базы бюджета, однако такое замедление, было предусмотрено. "В этом году мы по доходам выходим на наши запланированные значения (...). Основной показатель, дефицит бюджета, мы планировали его на уровне 2,6% ВВП, около этого показателя мы и ожидаем исполнение. Сегодня последние дни уходящего года, и мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов, соответственно, за декабрь поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни самые главные, они могут внести какие-то корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели. Все обязательства выполняются, дефицит планируем в рамках плановых назначений", - отметил министр.

Он также сообщил, что ожидает дальнейшее сокращение доли нефтегазовых доходов в бюджете. "Еще несколько лет назад доля нефтегаза в доходах федерального бюджета составляла около половины всех доходов, в этом году мы видим, что доля нефтегаза снижается. Связано это с тем, что цены на энергоресурсы упали и курс рубля тоже отклонялся от наших первоначальных планов. Доля нефтегазовых доходов в бюджете текущего года оценивается порядка 23% от всего объема доходной массы. На следующий год продолжится динамика снижения нефтегазовых доходов, ожидаем на 1 п.п. ниже, чем в текущем году", - сказал министр.

Доля нефтегазовых секторов экономики в средне- и долгосрочной перспективе будет снижаться, связано это с тем, что все более сложными становятся добыча запасов нефти, газа, отметил Силуанов. По его словам, самые легкие условия добычи уже пройдены, добыча в трудно залегаемых пластах становится все более дорогой. "Мы предусматриваем дополнительные льготные режимы налогообложения и понимаем прекрасно, что ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов нам не приходится в долгосрочной перспективе. Поэтому к этому готовимся и готовы, развиваем ненефтегазовый сектор экономики и показатели говорят сами за себя - 22% в следующем году доля нефти и газа будет в объеме доходов федерального бюджета", - сказал он.

Силуанов также сообщил, что ожидает прирост поступления НДФЛ в федеральный бюджет в 2025 году более чем на 400 млрд рублей. Доходы от НДФЛ по ставке 13% направляются в бюджеты регионов и муниципалитетов, в федеральный бюджет зачисляется дополнительная часть от прогрессивных ставок.

"В целом по сравнению с уровнем прошлого года НДФЛ прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет общий объем порядка 750 млрд рублей. Прирост будет достигнут и за счет доходов от налогообложения депозитных выплат, то есть доходы от депозитов, ставки высокие. Мы порядка 200 млрд рублей получим в текущем году прироста от этого вида доходов", - пояснил он.