Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
11 ноября 2025 года 18:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
11 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10698,71 (+295,55) руб./грамм; на серебро - 130,89 (+4,06) руб./грамм; на платину - 4122,28 (+74,68) руб./грамм; на палладий - 3698,54 (+62,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
12 ноября 2025 года 08:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник на позитивных корпоративных новостях, а также ожиданиях завершения рекордного по продолжительности шатдауна в США. В понедельник американский Сенат одобрил временный... читать дальше
.12 ноября 2025 года 08:03
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей вчера нефти. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,5% - до 2579,31 пункта. Через час торгов индикатор немного... читать дальше
.12 ноября 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 81,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,30 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с...
.11 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября снизилась на 0,36% и составила 49268,009 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49268,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,460 млрд руб., или на...
.11 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,39 коп. и составил 11,3974 руб. Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,454 руб. Было заключено 68540 сделок. Объем торгов составил 99829,69 млн...
.11 ноября 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей нефти. Индекс РТС незначительно снизился. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:50
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре 2025 года составило 2,73 млрд евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах центрального статистического управления страны. Экспорт Латвии за девять месяцев... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:42
Россия в первую декаду ноября отгрузила на экспорт 2 млн тонн пшеницы, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, рост... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:35
Рост цен на нефть усилился вечером во вторник. Поддержку ценам на нефть оказывает увеличение стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита. Тамаш Варга из PVM отметил, что недавние санкции США в отношении ведущих российских нефтяных компаний и... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:29
Власти решили смягчить предложенную ранее новую конструкцию налогообложения букмекерских контор, несколько модернизировав изначальный вариант: налог со ставок заменяется налогом с разницы между ставками и выигрышами, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:22
Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник не демонстрируют единой динамики. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в октябре опустился до 98,2 пункта по сравнению с 98,8 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:11
Оплатить жилое помещение и коммунальные услуги с 1 марта можно будет не до 10 числа месяца, который идет за истекшим месяцем, а до 15 числа. Закон города Москвы "О внесении изменения в статью 77 закона города Москвы от 27 января 2010 года No 2 "Основы жилищной политики города... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:03
Полезный отпуск электроэнергии ПАО "Россети Юг" в январе-сентябре 2025 года составил 18,8 млрд кВт.ч, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года полезный отпуск равнялся 19 млрд кВт.ч. Таким... читать дальше
.11 ноября 2025 года 18:02
ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10698,71 (+295,55) руб./грамм; на серебро - 130,89 (+4,06) руб./грамм; на платину - 4122,28 (+74,68) руб./грамм; на палладий - 3698,54 (+62,47) руб./грамм. Это автоматическое...
.11 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,67 коп. и составил 11,4001 руб. Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,449 руб. Было заключено 21711 сделок. Объем торгов составил 27355,05 млн...
.11 ноября 2025 года 17:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,67 коп. Это автоматическое сообщение.
