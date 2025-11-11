.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В январе-октябре дефицит бюджета РФ составил 1,9% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5%...
 
Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК),...
 
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с...
 
11 ноября 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4001 руб.

 0  
11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,67 коп. и составил 11,4001 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,449 руб. Было заключено 21711 сделок. Объем торгов составил 27355,05 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3295 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
12 ноября 2025 года 08:11
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме, британский FTSE 100 обновил рекорд
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник на позитивных корпоративных новостях, а также ожиданиях завершения рекордного по продолжительности шатдауна в США.

В понедельник американский Сенат одобрил временный...    читать дальше
12 ноября 2025 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей вчера нефти.

Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,5% - до 2579,31 пункта.

Через час торгов индикатор немного...    читать дальше
12 ноября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 ноября в размере 81,3562 руб., евро - 94,1954 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 81,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,30 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с...
11 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября снизилась на 0,36% и составила 49268,009 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49268,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,460 млрд руб., или на...
11 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3974 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,39 коп. и составил 11,3974 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,454 руб. Было заключено 68540 сделок. Объем торгов составил 99829,69 млн...
11 ноября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС снизился на 0,1%
Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей нефти. Индекс РТС незначительно снизился.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:50
Дефицит торгового баланса Латвии в январе-сентябре вырос на 29%
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре 2025 года составило 2,73 млрд евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах центрального статистического управления страны.

Экспорт Латвии за девять месяцев...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:42
Экспорт пшеницы из РФ в первую декаду ноября вырос на 8,4%
Россия в первую декаду ноября отгрузила на экспорт 2 млн тонн пшеницы, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, рост...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:35
Цены на нефть усилили подъем
Рост цен на нефть усилился вечером во вторник. Поддержку ценам на нефть оказывает увеличение стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита.

Тамаш Варга из PVM отметил, что недавние санкции США в отношении ведущих российских нефтяных компаний и...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:29
Власти решили смягчить налог на букмекеров
Власти решили смягчить предложенную ранее новую конструкцию налогообложения букмекерских контор, несколько модернизировав изначальный вариант: налог со ставок заменяется налогом с разницы между ставками и выигрышами, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:22
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов
Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник не демонстрируют единой динамики.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в октябре опустился до 98,2 пункта по сравнению с 98,8 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:11
С 1 марта срок оплаты ЖКХ в Москве увеличат на 5 дней
Оплатить жилое помещение и коммунальные услуги с 1 марта можно будет не до 10 числа месяца, который идет за истекшим месяцем, а до 15 числа. Закон города Москвы "О внесении изменения в статью 77 закона города Москвы от 27 января 2010 года No 2 "Основы жилищной политики города...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:03
В январе-сентябре "Россети Юг" сократили полезный отпуск электроэнергии на 1,1%
Полезный отпуск электроэнергии ПАО "Россети Юг" в январе-сентябре 2025 года составил 18,8 млрд кВт.ч, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании.

Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года полезный отпуск равнялся 19 млрд кВт.ч. Таким...    читать дальше
11 ноября 2025 года 18:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10698,71 (+295,55) руб./грамм; на серебро - 130,89 (+4,06) руб./грамм; на платину - 4122,28 (+74,68) руб./грамм; на палладий - 3698,54 (+62,47) руб./грамм.

Это автоматическое...
11 ноября 2025 года 18:00
11 ноября 2025 года 17:59
ЦБ РФ установил курс евро с 12 ноября в размере 94,1954 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 94,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,67 коп.

Это автоматическое сообщение.
