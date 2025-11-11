Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3088,7 млрд руб.

11 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3088,7 млрд руб.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающиеся порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни. Поправками вносятся изменения в статьи 102 и 126 первой части и... Поправками вносятся изменения в статьи 102 и 126 первой части и... читать дальше

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,555%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2576,49 (+0,7%) пункта, минимальное... читать дальше

Рыбаки РФ к 11 ноября выловили 4 млн 189,6 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство. По данным ведомства, год назад было добыто 4 млн 366,2 млн тонн. Таким образом, отставание составляет 4%. Вылов в Дальневосточном бассейне составил 3,2 млн тонн (3,3... Вылов в Дальневосточном бассейне составил 3,2 млн тонн (3,3... читать дальше

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности строительства в РФ объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения. Законопроект разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и... Законопроект разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и... читать дальше

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,9/84,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...

Министерство финансов России 12 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПК серии 29028 и ОФЗ-ПК серии 29029, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года... Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года... читать дальше

Сбербанк в октябре выдал ипотечные кредиты на максимальные в 2025 году 352 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации. "Ипотечный рынок вновь растёт. Так, в октябре Сбер выдал более 352 млрд ипотечных кредитов, что на 25,7% больше, чем было в сентябре 2025 года", -... читать дальше

Госдума отклонила законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах. Профильный комитет в своем заключении указал, что с момента его принятия в первом чтении в 2019 г. уже сформирована и реализуется система идентификации абонентов и предотвращения... читать дальше

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и его выпуска облигаций на уровне AА+(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ФПК... "Кредитный рейтинг ФПК... читать дальше

В среду, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 45,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

В среду, 12 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 491,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

Госдума приняла закон о повышении тарифа на получение информации из АИС страхования в 2,5 раза - с 0,4% до 1% от совокупной годовой страховой премии по ОСАГО. Документ (N970863-8) был внесен в парламент в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по... читать дальше

Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС к операциям по выдаче банком займа в драгоценных металлах. Налоговый кодекс дополняется... Налоговый кодекс дополняется... читать дальше

Цены на нефть начали расти сегодня днем. Как сообщалось, в понедельник американский Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его в среду.... Как сообщалось, в понедельник американский Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его в среду.... читать дальше

РФ в этом году собрала свыше 135 млн тонн зерна, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Собрано свыше 135 млн тонн зерна, и снова рекорды по урожаям зернобобовых, по сое, по рапсу, по фруктам", - заявил Мишустин на стратегической сессии во вторник. Речь идет об урожае... читать дальше

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,7 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,3 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,08 (+0,29%) пункта, минимальное - 2550,91 (-0,3%)... читать дальше

