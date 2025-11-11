.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5041 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3293,82 млрд руб.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК),...
 
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с...
 
В РФ могут запретить ставки за счет кредитных и корпоративных средств
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно предложенным изменениям, для...
 
11 ноября 2025 года 09:27

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5041 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3293,82 млрд руб.

 0
11 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 5041 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4803,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4844 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4606,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 ноября составили 3293,82 млрд руб. против 3235,07024 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
.
.
.
11 ноября 2025 года 16:25
Депутаты приняли поправки в НК о налоговых льготах по долгосрочным договорам страхования жизни
Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающиеся порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни.

Поправками вносятся изменения в статьи 102 и 126 первой части и...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 11 ноября растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,555%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2576,49 (+0,7%) пункта, минимальное...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 16:14
Российские рыбаки к 11 ноября снизили вылов рыбы на 4%
Рыбаки РФ к 11 ноября выловили 4 млн 189,6 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство. По данным ведомства, год назад было добыто 4 млн 366,2 млн тонн. Таким образом, отставание составляет 4%.

Вылов в Дальневосточном бассейне составил 3,2 млн тонн (3,3...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 16:05
В 1-м чтении принят законопроект о строительстве виноделен и туристических объектов на сельхозземлях
Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности строительства в РФ объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения.

Законопроект разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 11 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,9/84,74 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,9/84,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
.
11 ноября 2025 года 15:58
Минфин РФ 12 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 29028, 29029 и 26252
Министерство финансов России 12 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПК серии 29028 и ОФЗ-ПК серии 29029, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:57
Выдача ипотеки Сбербанком в октябре превысили 350 млрд руб.
Сбербанк в октябре выдал ипотечные кредиты на максимальные в 2025 году 352 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации. "Ипотечный рынок вновь растёт. Так, в октябре Сбер выдал более 352 млрд ипотечных кредитов, что на 25,7% больше, чем было в сентябре 2025 года", -...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:41
Отклонен законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах
Госдума отклонила законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах. Профильный комитет в своем заключении указал, что с момента его принятия в первом чтении в 2019 г. уже сформирована и реализуется система идентификации абонентов и предотвращения...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:34
АКРА подтвердило рейтинг ФПК на уровне AА+(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и его выпуска облигаций на уровне AА+(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ФПК...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:30
В среду, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 45,83 млрд руб.
В среду, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 45,83 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:30
В среду, 12 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 491,74 млрд руб.
В среду, 12 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 491,74 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:26
Депутаты приняли закон о повышении тарифа на получение информации из АИС страхования
Госдума приняла закон о повышении тарифа на получение информации из АИС страхования в 2,5 раза - с 0,4% до 1% от совокупной годовой страховой премии по ОСАГО. Документ (N970863-8) был внесен в парламент в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 15:10
Госдума приняла закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС к операциям по выдаче банком займа в драгоценных металлах.

Налоговый кодекс дополняется...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 14:55
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть начали расти сегодня днем.

Как сообщалось, в понедельник американский Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его в среду....    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 14:46
Россия в этом году собрала свыше 135 млн тонн зерна
РФ в этом году собрала свыше 135 млн тонн зерна, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Собрано свыше 135 млн тонн зерна, и снова рекорды по урожаям зернобобовых, по сое, по рапсу, по фруктам", - заявил Мишустин на стратегической сессии во вторник. Речь идет об урожае...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 11 ноября растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,7 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,3 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,08 (+0,29%) пункта, минимальное - 2550,91 (-0,3%)...    читать дальше
.
.