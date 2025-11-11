Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5041 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3293,82 млрд руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 5041 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4803,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4844 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4606,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 ноября составили 3293,82 млрд руб. против 3235,07024 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.