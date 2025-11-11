11 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
11 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|март 2025
11 ноября 2025 года 16:25
Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающиеся порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни.
Поправками вносятся изменения в статьи 102 и 126 первой части и... читать дальше
11 ноября 2025 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,555%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2576,49 (+0,7%) пункта, минимальное... читать дальше
11 ноября 2025 года 16:14
Рыбаки РФ к 11 ноября выловили 4 млн 189,6 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает Росрыболовство. По данным ведомства, год назад было добыто 4 млн 366,2 млн тонн. Таким образом, отставание составляет 4%.
Вылов в Дальневосточном бассейне составил 3,2 млн тонн (3,3... читать дальше
11 ноября 2025 года 16:05
Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности строительства в РФ объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения.
Законопроект разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и... читать дальше
11 ноября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,9/84,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
11 ноября 2025 года 15:58
Министерство финансов России 12 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПК серии 29028 и ОФЗ-ПК серии 29029, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:57
Сбербанк в октябре выдал ипотечные кредиты на максимальные в 2025 году 352 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации. "Ипотечный рынок вновь растёт. Так, в октябре Сбер выдал более 352 млрд ипотечных кредитов, что на 25,7% больше, чем было в сентябре 2025 года", -... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:41
Госдума отклонила законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах. Профильный комитет в своем заключении указал, что с момента его принятия в первом чтении в 2019 г. уже сформирована и реализуется система идентификации абонентов и предотвращения... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:34
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и его выпуска облигаций на уровне AА+(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг ФПК... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:30
В среду, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 45,83 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:30
В среду, 12 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 491,74 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:26
Госдума приняла закон о повышении тарифа на получение информации из АИС страхования в 2,5 раза - с 0,4% до 1% от совокупной годовой страховой премии по ОСАГО. Документ (N970863-8) был внесен в парламент в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по... читать дальше
11 ноября 2025 года 15:10
Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС к операциям по выдаче банком займа в драгоценных металлах.
Налоговый кодекс дополняется... читать дальше
11 ноября 2025 года 14:55
Цены на нефть начали расти сегодня днем.
Как сообщалось, в понедельник американский Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его в среду.... читать дальше
11 ноября 2025 года 14:46
РФ в этом году собрала свыше 135 млн тонн зерна, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Собрано свыше 135 млн тонн зерна, и снова рекорды по урожаям зернобобовых, по сое, по рапсу, по фруктам", - заявил Мишустин на стратегической сессии во вторник. Речь идет об урожае... читать дальше
11 ноября 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,7 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,3 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,08 (+0,29%) пункта, минимальное - 2550,91 (-0,3%)... читать дальше
