ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,0132 руб., курс евро - в размере 93,9287 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 93,9287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,22 коп.

11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 81,0132 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,25 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48960,031 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 307,978 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,86 коп. и составил 11,3688 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3385 руб., максимальный - 11,3945 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 60129,38...

Цены на плодоовощную продукцию в России с 6 по 10 ноября повысились на 1,7%, сообщил Росстат. Темпы роста оказались выше, чем за более длительный период - с 28 октября по 5 ноября (1,4%). Больше всего подорожали огурцы - на 6,1%, но рост цен замедлился с 6,9% (с 28...

Цены на гречневую крупу в РФ с 6 по 10 ноября повысились на 0,3%, на яйца - на 0,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим, более длительным, периодом (с 28 октября по 5 ноября), когда они составили 0,4% и 0,7%...

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 10 ноября 2025 г. (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими праздниками) снизились на 0,18% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 октября по 5 ноября цены выросли на... читать дальше

Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09%, сообщил Росстат. За период с 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11%. С начала ноября цены выросли на 0,15%, с начала года - на 5,32%. В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на...

Российский фондовый рынок завершил торги в среду падением индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей во вторник нефти. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ...

Евразийский экономический союз и КНР договорились повышать устойчивость цепочек поставок и противостоять торговым ограничительным мерам, сообщили в среду в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Сообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты по...

"Министр иностранных дел Канады Анита Ананд сегодня объявила о введении дополнительных санкций против России", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте дипломатического ведомства. Ограничения...

"СПБ биржа" продолжает обсуждать с Банком России возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами, сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков. "Мы ведем диалог с регулятором, чтобы, с одной стороны, наши торги можно...

Совет экономических экспертов Германии понизил прогноз роста ВВП страны на 2026 год до 0,9% с 1%, несмотря на попытки правительства оживить экономику. Эксперты полагают, что планы наращивания расходов правительством канцлера Германии Фридриха Мерца окажут лишь небольшую...

Россия и Казахстан обсуждают планы активизации сотрудничества в добыче редкоземельных металлов (РЗМ), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. "Обсуждаются планы активизации сотрудничества в химической промышленности и добыче...

Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода, при условии, что до этого клиент делал перевод самому себе через СБП, говорится в комментарии пресс-службы... читать дальше

Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана, странам следует и дальше развивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Россия - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами...

Сборы "Росгосстрах Жизнь" за 9 месяцев 2025 года выросли в 1,5 раза, до 81 млрд рублей, сообщил страховщик. Темпы роста сборов компании в 2 раза превзошли динамику рынка, по объему страховых резервов она занимает 4-е место среди всех страховщиков жизни. Активы...

Американские индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут на торгах в среду, Nasdaq Composite перешел к снижению. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,98% - до 48398,28 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,11% - до 6854,43 пункта....

