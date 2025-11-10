Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 ноября

10 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 11 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,16 (-7,45) руб./грамм; на серебро - 126,83 (-0,31) руб./грамм; на платину - 4047,6 (-31,51) руб./грамм; на палладий - 3636,07 (-33,04) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49447,469 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,220 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,3635 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2915 руб., максимальный - 11,411 руб. Было заключено 67573 сделки. Объем торгов составил 96286,13... Минимальный курс юаня составил 11,2915 руб., максимальный - 11,411 руб. Было заключено 67573 сделки. Объем торгов составил 96286,13...

Минцифры РФ сообщило о введении в тестовом режиме с понедельника периода охлаждения для сим-карт, попадающих в РФ из-за рубежа. "Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании... "Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании... читать дальше

Цены на нефть слабо меняются вечером в понедельник. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск поднимается на 2 цента, до $63,65 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск поднимается на 2 цента, до $63,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже... Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги снижением к вечеру в понедельник из-за фиксации прибыли игроками. Утром рынок рос, подогретый ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании. В Азии в понедельник... В Азии в понедельник... читать дальше

Министерство торговли КНР приняло меры к разрешению экспорта некоторых чипов с китайского предприятия Nexperia и призвало ЕС оказать давление на правительство Нидерландов с целью снятия ограничений с этой компании, принадлежащей китайской Wingtech Technology, пишет CNBC со... читать дальше

Апелляционный суд Франции в понедельник удовлетворил запрос прокуратуры и согласился освободить экс-президента страны Николя Саркози из тюрьмы. Около 15:00 по парижскому времени (17:00 мск) в присутствии многочисленных журналистов у ворот столичной тюрьмы Санте Саркози... Около 15:00 по парижскому времени (17:00 мск) в присутствии многочисленных журналистов у ворот столичной тюрьмы Санте Саркози... читать дальше

Американские фондовые индексы растут в начале торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысился на 0,33% и составил 47127,22 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысился на 0,33% и составил 47127,22 пункта. Standard & Poor's 500 увеличивается на 1,14% - до 6805,46 пункта. Standard & Poor's 500 увеличивается на 1,14% - до 6805,46 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

Американский производитель продуктов питания Tyson Foods сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль существенно превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков. Как... Как... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,87 коп. и составил 11,3534 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2905 руб., максимальный - 11,4045 руб. Было заключено 19065 сделок. Объем торгов составил 23496,19... Минимальный курс юаня составил 11,2905 руб., максимальный - 11,4045 руб. Было заключено 19065 сделок. Объем торгов составил 23496,19...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 81,0132 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,25 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 93,9287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,22 коп.

Россия в январе-сентябре 2025 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $8,0 млрд, что на 5,8% больше показателя за аналогичный период 2024 года ($7,5 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы... читать дальше

В ЕС отслеживают возможные последствия американских санкций против российских нефтяных компаний, но не видят угроз для безопасности снабжения государств-членов, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен. "Мы следим за этим очень внимательно... "Мы следим за этим очень внимательно... читать дальше

Обязанность биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензинов и дизельного топлива и их изменениях будет временно отменена, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых... читать дальше

