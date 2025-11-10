.

ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В России введут технологический сбор
Власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Как рассказали "Ведомостям" два источника, близких...
 
Премиальные автомобили принесут в бюджет 5 млрд руб.
Налоговая инспекция начислила рекордные 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. За последние пять лет поступления по этому налогу увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода и составили...
 
Объем поддержки госбанков оценивается в 560 млрд руб.
Объем господдержки, направленной в госбанки в 2025 году, составит не менее 560 млрд руб., пишет "Коммерсант". Большая часть этого объема приходится на субординированные депозиты, выделенные в рамках масштабных проектов,— более 270 млрд руб. на ВСМ...
 
10 ноября 2025 года 17:51

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 81,0132 руб.

 0  
10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 81,0132 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,25 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
10 ноября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 ноября выросла на 0,29% и составила 49447,469 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49447,469 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,220 млрд руб., или на...
10 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3635 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,3635 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2915 руб., максимальный - 11,411 руб. Было заключено 67573 сделки. Объем торгов составил 96286,13...
10 ноября 2025 года 19:04
В РФ введён период "охлаждения" для попадающих на территорию РФ из-за рубежа, а также неактивных сим-карт
Минцифры РФ сообщило о введении в тестовом режиме с понедельника периода охлаждения для сим-карт, попадающих в РФ из-за рубежа.

"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:59
Нефть стабилизировалась
Цены на нефть слабо меняются вечером в понедельник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск поднимается на 2 цента, до $63,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:59
Российский рынок акций завершил основную ссесию снижением индикаторов
Российский фондовый рынок завершил торги снижением к вечеру в понедельник из-за фиксации прибыли игроками. Утром рынок рос, подогретый ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании.

В Азии в понедельник...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:52
Китай принял меры к снятию запрета на экспорт чипов Nexperia
Министерство торговли КНР приняло меры к разрешению экспорта некоторых чипов с китайского предприятия Nexperia и призвало ЕС оказать давление на правительство Нидерландов с целью снятия ограничений с этой компании, принадлежащей китайской Wingtech Technology, пишет CNBC со...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:35
Суд во Франции освободил Саркози из тюрьмы
Апелляционный суд Франции в понедельник удовлетворил запрос прокуратуры и согласился освободить экс-президента страны Николя Саркози из тюрьмы.

Около 15:00 по парижскому времени (17:00 мск) в присутствии многочисленных журналистов у ворот столичной тюрьмы Санте Саркози...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:11
Рынок акций США растет в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысился на 0,33% и составил 47127,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличивается на 1,14% - до 6805,46 пункта.

Nasdaq Composite...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:08
Tyson Foods в 4-м финквартале резко сократила чистую прибыль
Американский производитель продуктов питания Tyson Foods сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль существенно превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Как...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3534 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,87 коп. и составил 11,3534 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2905 руб., максимальный - 11,4045 руб. Было заключено 19065 сделок. Объем торгов составил 23496,19...
10 ноября 2025 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 ноября
ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,16 (-7,45) руб./грамм; на серебро - 126,83 (-0,31) руб./грамм; на платину - 4047,6 (-31,51) руб./грамм; на палладий - 3636,07 (-33,04) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
10 ноября 2025 года 17:51
10 ноября 2025 года 17:51
ЦБ РФ установил курс евро с 11 ноября в размере 93,9287 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 93,9287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,22 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 ноября 2025 года 17:43
Россия в январе-сентябре нарастила экспорт продукции ЛПК на 5,8%
Россия в январе-сентябре 2025 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $8,0 млрд, что на 5,8% больше показателя за аналогичный период 2024 года ($7,5 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы...    читать дальше
10 ноября 2025 года 17:30
ЕС следит за снабжением в связи с американскими санкциями против российских нефтекомпаний
В ЕС отслеживают возможные последствия американских санкций против российских нефтяных компаний, но не видят угроз для безопасности снабжения государств-членов, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Мы следим за этим очень внимательно...    читать дальше
10 ноября 2025 года 17:18
Планы продажи топлива на бирже не будут публиковаться до конца 2026 г.
Обязанность биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензинов и дизельного топлива и их изменениях будет временно отменена, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых...    читать дальше
