НОВОСТИ
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3210 млрд руб.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В России введут технологический сбор
Власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Как рассказали "Ведомостям" два источника, близких...
 
Премиальные автомобили принесут в бюджет 5 млрд руб.
Налоговая инспекция начислила рекордные 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. За последние пять лет поступления по этому налогу увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода и составили...
 
Объем поддержки госбанков оценивается в 560 млрд руб.
Объем господдержки, направленной в госбанки в 2025 году, составит не менее 560 млрд руб., пишет "Коммерсант". Большая часть этого объема приходится на субординированные депозиты, выделенные в рамках масштабных проектов,— более 270 млрд руб. на ВСМ...
 
10 ноября 2025 года 10:39

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3210 млрд руб.

 0  
10 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3210 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3189 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
НОВОСТИ
10 ноября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 ноября выросла на 0,29% и составила 49447,469 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49447,469 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,220 млрд руб., или на...
10 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3635 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,14 коп. и составил 11,3635 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2915 руб., максимальный - 11,411 руб. Было заключено 67573 сделки. Объем торгов составил 96286,13...
10 ноября 2025 года 19:04
В РФ введён период "охлаждения" для попадающих на территорию РФ из-за рубежа, а также неактивных сим-карт
Минцифры РФ сообщило о введении в тестовом режиме с понедельника периода охлаждения для сим-карт, попадающих в РФ из-за рубежа.

"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:59
Нефть стабилизировалась
Цены на нефть слабо меняются вечером в понедельник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 мск поднимается на 2 цента, до $63,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:59
Российский рынок акций завершил основную ссесию снижением индикаторов
Российский фондовый рынок завершил торги снижением к вечеру в понедельник из-за фиксации прибыли игроками. Утром рынок рос, подогретый ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании.

В Азии в понедельник...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:52
Китай принял меры к снятию запрета на экспорт чипов Nexperia
Министерство торговли КНР приняло меры к разрешению экспорта некоторых чипов с китайского предприятия Nexperia и призвало ЕС оказать давление на правительство Нидерландов с целью снятия ограничений с этой компании, принадлежащей китайской Wingtech Technology, пишет CNBC со...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:35
Суд во Франции освободил Саркози из тюрьмы
Апелляционный суд Франции в понедельник удовлетворил запрос прокуратуры и согласился освободить экс-президента страны Николя Саркози из тюрьмы.

Около 15:00 по парижскому времени (17:00 мск) в присутствии многочисленных журналистов у ворот столичной тюрьмы Санте Саркози...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:11
Рынок акций США растет в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск повысился на 0,33% и составил 47127,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличивается на 1,14% - до 6805,46 пункта.

Nasdaq Composite...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:08
Tyson Foods в 4-м финквартале резко сократила чистую прибыль
Американский производитель продуктов питания Tyson Foods сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль существенно превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Как...    читать дальше
10 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3534 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,87 коп. и составил 11,3534 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2905 руб., максимальный - 11,4045 руб. Было заключено 19065 сделок. Объем торгов составил 23496,19...
10 ноября 2025 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 ноября
ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,16 (-7,45) руб./грамм; на серебро - 126,83 (-0,31) руб./грамм; на платину - 4047,6 (-31,51) руб./грамм; на палладий - 3636,07 (-33,04) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
10 ноября 2025 года 17:51
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 81,0132 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 81,0132 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,25 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 ноября 2025 года 17:51
ЦБ РФ установил курс евро с 11 ноября в размере 93,9287 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 93,9287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,22 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 ноября 2025 года 17:43
Россия в январе-сентябре нарастила экспорт продукции ЛПК на 5,8%
Россия в январе-сентябре 2025 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $8,0 млрд, что на 5,8% больше показателя за аналогичный период 2024 года ($7,5 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы...    читать дальше
10 ноября 2025 года 17:30
ЕС следит за снабжением в связи с американскими санкциями против российских нефтекомпаний
В ЕС отслеживают возможные последствия американских санкций против российских нефтяных компаний, но не видят угроз для безопасности снабжения государств-членов, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Мы следим за этим очень внимательно...    читать дальше
10 ноября 2025 года 17:18
Планы продажи топлива на бирже не будут публиковаться до конца 2026 г.
Обязанность биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензинов и дизельного топлива и их изменениях будет временно отменена, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых...    читать дальше
