Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4844 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3235,07 млрд руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 ноября составили по Российской Федерации 4844 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4606,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4945,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4701,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 ноября составили 3235,07 млрд руб. против 3214,05703 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

