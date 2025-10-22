.

Банк Индонезии по итогам заседания в среду сохранил ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков. Ставка семидневного РЕПО осталась на уровне 4,75% годовых. При этом прогнозировалось ее понижение на 25 базисных пунктов - до 4,5%, согласно... Ставка семидневного РЕПО осталась на уровне 4,75% годовых. При этом прогнозировалось ее понижение на 25 базисных пунктов - до 4,5%, согласно... читать дальше

.

Блокировка в РФ голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизило за месяц мошеннические звонки на 40%, заявил замруководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков. "Мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения... "Мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения... читать дальше

.

Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития (МТОР) с аграрным уклоном в бухте Суходол в Приморском крае, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. По словам главы министерства Алексея... По словам главы министерства Алексея... читать дальше

.

Ford Motor отзывает около 1,45 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). Эти неисправности могут привести к искажению, прерывистости или отсутствию изображения при... читать дальше

.

Доходность 2-летних гособлигаций Великобритании достигла максимума за 14 месяцев после выхода данных об инфляции на фоне усиления ожиданий, что Банк Англии снизит базовую процентную ставку до конца текущего года. Финрынки сейчас оценивают примерно в 70% вероятность... Финрынки сейчас оценивают примерно в 70% вероятность... читать дальше

.

Акционеры ПАО "ОГК-2" утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 0,0598 руб. на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Общая сумма выплат составит 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ... Общая сумма выплат составит 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ... читать дальше

.

В Евразийском экономическом союзе готовится изменения в критерии отнесения рынков к трансграничным, соответствующий вопрос был рассмотрен на состоявшемся в Бресте совещании руководителей уполномоченных в сфере конкуренции ведомств стран ЕАЭС, сообщила пресс-служба Евразийской... читать дальше

.

Япония, один из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в сентябре 2025 года импортировала 5,156 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Примерно такая же динамика была в июле и августе. С начала... С начала... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы не показывают единой динамики в среду. Трейдеры оценивают поток корпоративной отчетности, а также следят за развитием ситуации, касающейся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Накануне... Трейдеры оценивают поток корпоративной отчетности, а также следят за развитием ситуации, касающейся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Накануне... читать дальше

.

Братислава может поддержать очередной пакет санкций в отношении России, если на предстоящем в четверг саммите ЕС удовлетворят ее требования. "Словакия, вероятно, поддержит новый санкционный пакет против России, если ее требования будут включены в выводы саммита", -... "Словакия, вероятно, поддержит новый санкционный пакет против России, если ее требования будут включены в выводы саммита", -... читать дальше

.

Британский банк Barclays Plc сократил доналоговую прибыль в третьем квартале 2025 года на 7%, что практически совпало с прогнозом рынка. Банк анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($670 млн) и сообщил, что будет объявлять... Банк анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($670 млн) и сообщил, что будет объявлять... читать дальше

.

2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1068 объемом 100 млрд рублей по цене 99,956% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%... читать дальше

.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует экономический рост в стране в текущем году на уровне 2,2%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов. "По итогам 2025 года рост ВВП прогнозируется на уровне 2,2% (июльский прогноз - 3%), в том числе ненефтегазового ВВП - 3,7%... "По итогам 2025 года рост ВВП прогнозируется на уровне 2,2% (июльский прогноз - 3%), в том числе ненефтегазового ВВП - 3,7%... читать дальше

.

Французский дом моды Hermes International SCA в 3-м квартале 2025 года увеличил выручку на 4,8% - до 3,881 млрд евро по сравнению с 3,704 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Рост без учета изменения курсов обмена валют составил 9,6%.... Рост без учета изменения курсов обмена валют составил 9,6%.... читать дальше

.

Российский рынок тяжелых грузовиков, преодолевший в 2024 году отметку в 110 тыс., в 2025 году ожидается на уровне 50 тыс. машин, прогнозируют в "КАМАЗе". "Если брать рынок, мы ожидаем в районе 50 тыс. в этом году. Доля "КАМАЗа" уже сегодня - приблизительно 34%, по... "Если брать рынок, мы ожидаем в районе 50 тыс. в этом году. Доля "КАМАЗа" уже сегодня - приблизительно 34%, по... читать дальше

.

Индия в августе 2025 года импортировала 18,5 млн тонн нефти - на 30,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $9,83 млрд (+13,2% г/г). Относительно июля импорт в... В денежном выражении поставки составили $9,83 млрд (+13,2% г/г). Относительно июля импорт в... читать дальше

.