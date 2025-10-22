22 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
22 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 октября 2025 года 12:56
Банк Индонезии по итогам заседания в среду сохранил ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков.
Ставка семидневного РЕПО осталась на уровне 4,75% годовых. При этом прогнозировалось ее понижение на 25 базисных пунктов - до 4,5%, согласно... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:48
Блокировка в РФ голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизило за месяц мошеннические звонки на 40%, заявил замруководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков.
"Мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:40
Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития (МТОР) с аграрным уклоном в бухте Суходол в Приморском крае, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
По словам главы министерства Алексея... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:32
Ford Motor отзывает около 1,45 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). Эти неисправности могут привести к искажению, прерывистости или отсутствию изображения при... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:25
Доходность 2-летних гособлигаций Великобритании достигла максимума за 14 месяцев после выхода данных об инфляции на фоне усиления ожиданий, что Банк Англии снизит базовую процентную ставку до конца текущего года.
Финрынки сейчас оценивают примерно в 70% вероятность... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:18
Акционеры ПАО "ОГК-2" утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 0,0598 руб. на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания.
Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г.
Общая сумма выплат составит 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:11
В Евразийском экономическом союзе готовится изменения в критерии отнесения рынков к трансграничным, соответствующий вопрос был рассмотрен на состоявшемся в Бресте совещании руководителей уполномоченных в сфере конкуренции ведомств стран ЕАЭС, сообщила пресс-служба Евразийской... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:03
Япония, один из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в сентябре 2025 года импортировала 5,156 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Примерно такая же динамика была в июле и августе.
С начала... читать дальше
.
22 октября 2025 года 12:01
Европейские фондовые индексы не показывают единой динамики в среду.
Трейдеры оценивают поток корпоративной отчетности, а также следят за развитием ситуации, касающейся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Накануне... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:56
Братислава может поддержать очередной пакет санкций в отношении России, если на предстоящем в четверг саммите ЕС удовлетворят ее требования.
"Словакия, вероятно, поддержит новый санкционный пакет против России, если ее требования будут включены в выводы саммита", -... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:48
Британский банк Barclays Plc сократил доналоговую прибыль в третьем квартале 2025 года на 7%, что практически совпало с прогнозом рынка.
Банк анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму 500 млн фунтов стерлингов ($670 млн) и сообщил, что будет объявлять... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:46
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1068 объемом 100 млрд рублей по цене 99,956% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:40
Центральный банк Азербайджана прогнозирует экономический рост в стране в текущем году на уровне 2,2%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.
"По итогам 2025 года рост ВВП прогнозируется на уровне 2,2% (июльский прогноз - 3%), в том числе ненефтегазового ВВП - 3,7%... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:32
Французский дом моды Hermes International SCA в 3-м квартале 2025 года увеличил выручку на 4,8% - до 3,881 млрд евро по сравнению с 3,704 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.
Рост без учета изменения курсов обмена валют составил 9,6%.... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:24
Российский рынок тяжелых грузовиков, преодолевший в 2024 году отметку в 110 тыс., в 2025 году ожидается на уровне 50 тыс. машин, прогнозируют в "КАМАЗе".
"Если брать рынок, мы ожидаем в районе 50 тыс. в этом году. Доля "КАМАЗа" уже сегодня - приблизительно 34%, по... читать дальше
.
22 октября 2025 года 11:16
Индия в августе 2025 года импортировала 18,5 млн тонн нефти - на 30,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли.
В денежном выражении поставки составили $9,83 млрд (+13,2% г/г). Относительно июля импорт в... читать дальше
.