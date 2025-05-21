Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0738 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,04 руб. за юань.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,98 коп. и составил 11,0738 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52027,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 298,440 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб. Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн... Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн...

.

Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,06% с 6 по 12 мая и с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 19 мая выросли на 2,49% (общая инфляция за этот период... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%. Цены на плодоовощную продукцию с... Цены на плодоовощную продукцию с... читать дальше

.

Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум на ожиданиях принятия закона о стейблкойнах в США. Стоимость биткойна по данным на 18:50 мск выросла на 1,8%, до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в... Стоимость биткойна по данным на 18:50 мск выросла на 1,8%, до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

.

Акционеры ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на внеочередном собрании 16 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го квартала в размере 20 рублей на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 2 июня. Выплаты будут произведены до 10... Выплаты будут произведены до 10... читать дальше

.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей. Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

.

РФ в январе-апреле поставила на рынок Китая рапсового масла на $478,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $370,6 млн), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Лидерство на этом рынке сохранено с большим... Лидерство на этом рынке сохранено с большим... читать дальше

.

АО "АльфаСтрахование" планирует ежегодно удваивать сборы по агрострахованию на юге России и рассчитывает войти в тройку лидеров на местном рынке, сообщил директор Южного регионального центра компании Николай Дорофеев. "Если говорить про наши планы, то мы хотим каждый... "Если говорить про наши планы, то мы хотим каждый... читать дальше

.

Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики.... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики.... читать дальше

.

"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов. О проекте в среду сообщил президенту РФ глава "Роснано" Сергей Куликов. Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период... Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период... читать дальше

.

Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE. Согласно предписанию, Booking.com должен... Согласно предписанию, Booking.com должен... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,98 коп. и составил 11,0738 руб. Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98... Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98...

.

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает в этом году добиться заморозки перекрестного субсидирования, сообщил на ПМЮФ начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев. "Мы поставили себе в этом году задачу "перекрестку" заморозить", - сказал... читать дальше

.

ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8362,99 (+22,92) руб./грамм; на серебро - 83,33 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2628,22 (+66,93) руб./грамм; на палладий - 2553,86 (+75,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.