Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5024,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3091,62 млрд руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 апреля составили по Российской Федерации 5024,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4821,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5139,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4926,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 апреля составили 3091,62 млрд руб. против 3091,9355299999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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