Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3349 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 17713 сделок. Объем торгов составил 33340,25 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3665 руб. за юань.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,53 коп. и составил 11,3349 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54413,626 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,417 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,19 коп. и составил 11,345 руб. Минимальный курс юаня составил 11,173 руб., максимальный - 11,4165 руб. Было заключено 119618 сделок. Объем торгов составил 137594,74... Минимальный курс юаня составил 11,173 руб., максимальный - 11,4165 руб. Было заключено 119618 сделок. Объем торгов составил 137594,74...

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Капуста, лук и свекла за неделю с 15 по 21 апреля существенно потеснили картофель с лидирующих ценовых позиций на плодоовощном рынке. Как сообщил Росстат в среду, цены на капусту за неделю выросли на 6,3%. На предыдущей неделе рост составлял 4,6%. Как сообщил Росстат в среду, цены на капусту за неделю выросли на 6,3%. На предыдущей неделе рост составлял 4,6%. Лук за неделю... Лук за неделю... читать дальше

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Добыча природного газа в России в марте (62,6 млрд куб. м) оказалась выше, чем в более холодном январе (62,533 млрд куб. м). Поддержку спросу на газ оказывают потребности промышленности, а также рост потребления со стороны газовой энергогенерации, вынужденной компенсировать... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-феврале 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд рублей, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в феврале сальдированная прибыль... В том числе в феврале сальдированная прибыль... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2025 года составила 1 млрд 448,1 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 237,6 млн рублей, или на 19,6%, сообщил в среду Росстат. Относительно аналогичного периода 2024 года долги... Относительно аналогичного периода 2024 года долги... читать дальше

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Снижение цен производителей на бензин в РФ в марте 2025 года продолжило замедляться и составило 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 1,4% в феврале, на 12,2% в январе, на 12,5% в декабре 2024 года, на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 апреля выросли на 0,09% после повышения на 0,14% с 8 по 14 апреля и на 0,24% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 21 апреля выросли на 2,17% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 21 апреля выросли на 2,17% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля... Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля... читать дальше

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Цены на золото падают в среду на фоне восстановления спроса на более рисковые активы. Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 18:40 мск упала на 3,9% и составила $3287 за унцию. Ранее на этой неделе котировки золота превышали $3500 за... Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 18:40 мск упала на 3,9% и составила $3287 за унцию. Ранее на этой неделе котировки золота превышали $3500 за... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индикаторов под давлением продаж из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне просевшей нефти, хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 и 2026 годах и теперь ожидает его подъема на 0,9% и 2,4% соответственно, сообщается в обновленном апрельском докладе ВБ для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update). В... В... читать дальше

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Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner. Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung... Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на 2,6%, говорится в апрельском докладе "Глобальные экономические перспективы". Оценка роста ВВП на текущий год по сравнению с январским прогнозом ухудшена на 0,1 процентного пункта (п.п.). Оценка роста ВВП на текущий год по сравнению с январским прогнозом ухудшена на 0,1 процентного пункта (п.п.). При... При... читать дальше

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ООО "Юникосметик" (бренд Estel) может открыть свое производство в Ростовской области, сообщил генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" (АИР) Игорь Бураков на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона в среду. Он... Он... читать дальше

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Несколько участников ОПЕК+ на встрече восьми стран-добровольцев 5 мая предложат альянсу с июня вновь ускорить увеличение добычи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех источников в ОПЕК+. По их данным, решение может быть принято на фоне разногласий между членами... По их данным, решение может быть принято на фоне разногласий между членами... читать дальше

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