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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3349 руб.
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23 апреля 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3349 руб.

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23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,53 коп. и составил 11,3349 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 17713 сделок. Объем торгов составил 33340,25 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3665 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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