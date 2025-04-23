Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5898,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3099,13 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 5898,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5698,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5929,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5740,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 апреля составили 3099,13 млрд руб. против 3070,1657099999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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