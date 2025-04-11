Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4811,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2938,19 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 4811,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4564,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4935,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4689,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 апреля составили 2938,19 млрд руб. против 2931,2125699999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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