11 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|январь 2025
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|февраль 2025
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
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11 апреля 2025 года 09:14
В марте 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после повышения на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
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11 апреля 2025 года 09:03
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики в пятницу после уверенного роста накануне на новостях о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин, введенных ранее США.
Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации... читать дальше
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11 апреля 2025 года 09:02
1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-937 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:59
Минсельхоз США в апрельском обзоре, опубликованном в четверг, снизил сразу на 1 млн тонн, до 44 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). В марте прогноз был снижен на 0,5 млн тонн, до 45 млн тонн.
Прогноз экспорта... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:55
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, упрощающий резидентам отечественных специальных административных районов (САР) доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами.
Проект поправок... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:48
Цены на нефть повышаются сегодня утром, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.
США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:44
Дефицит госбюджета США в марте составил $160,530 млрд, что на 32,1% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($236,556 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 10,7% - до $367,635 млрд с $332,079 млрд годом ранее.... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:38
Свыше 15 государств направили Вашингтону предложения, нацеленные на то, чтобы избежать повышенных пошлин, сообщил в четверг директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. "Мы уже получили конкретные предложения от более 15 стран", - сказал Хассетт в эфире... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:31
Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 104,13 млн баррелей в сутки (б/с) до 103,64 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
При этом EIA также... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 65,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 апреля 2025 года 08:25
Уолл-стрит закрылась падением индексов после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле.
Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:22
Главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли продолжает ожидать снижения ВВП страны позднее в этом году даже после решения властей приостановить на 90 дней пошлины в отношении свыше 75 стран.
"Негативное влияние внешнеторговой политики наверняка несколько... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:16
Потребление газа в России обновляет исторические максимальные значения на фоне поздних холодов. По сообщению "Газпрома", это происходит уже второй день подряд.
При этом если для условий предыдущего рекорда (8 апреля) погодные условия были близки к норме (на 0,6 градуса... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:15
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель), следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Прогноз на 2026 понижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7... читать дальше
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11 апреля 2025 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы замедлили рост к закрытию сессии в четверг, но все равно поднялись по ее итогам на фоне внешнеторговых новостей.
Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не... читать дальше
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