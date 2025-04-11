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В марте 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после повышения на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики в пятницу после уверенного роста накануне на новостях о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин, введенных ранее США. Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации... Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации... читать дальше

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1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-937 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минсельхоз США в апрельском обзоре, опубликованном в четверг, снизил сразу на 1 млн тонн, до 44 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). В марте прогноз был снижен на 0,5 млн тонн, до 45 млн тонн. Прогноз экспорта... Прогноз экспорта... читать дальше

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Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, упрощающий резидентам отечественных специальных административных районов (САР) доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами. Проект поправок... Проект поправок... читать дальше

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Цены на нефть повышаются сегодня утром, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая. США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней... США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в марте составил $160,530 млрд, что на 32,1% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($236,556 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 10,7% - до $367,635 млрд с $332,079 млрд годом ранее.... Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 10,7% - до $367,635 млрд с $332,079 млрд годом ранее.... читать дальше

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Свыше 15 государств направили Вашингтону предложения, нацеленные на то, чтобы избежать повышенных пошлин, сообщил в четверг директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. "Мы уже получили конкретные предложения от более 15 стран", - сказал Хассетт в эфире... читать дальше

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Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 104,13 млн баррелей в сутки (б/с) до 103,64 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. При этом EIA также... При этом EIA также... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 65,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась падением индексов после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле. Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных... Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных... читать дальше

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Главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли продолжает ожидать снижения ВВП страны позднее в этом году даже после решения властей приостановить на 90 дней пошлины в отношении свыше 75 стран. "Негативное влияние внешнеторговой политики наверняка несколько... "Негативное влияние внешнеторговой политики наверняка несколько... читать дальше

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Потребление газа в России обновляет исторические максимальные значения на фоне поздних холодов. По сообщению "Газпрома", это происходит уже второй день подряд. При этом если для условий предыдущего рекорда (8 апреля) погодные условия были близки к норме (на 0,6 градуса... При этом если для условий предыдущего рекорда (8 апреля) погодные условия были близки к норме (на 0,6 градуса... читать дальше

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Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель), следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 понижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7... Прогноз на 2026 понижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы замедлили рост к закрытию сессии в четверг, но все равно поднялись по ее итогам на фоне внешнеторговых новостей. Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не... Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не... читать дальше

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